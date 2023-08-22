"Нотки ревности": в сети шутят о реакции Зеленской на объятия мужа с премьером Дании

Владимир и Елена Зеленские во время поездки в Данию встретились с премьером. В сети обсуждают, как первая леди отреагировала на объятия мужа из Мэтте Фредериксен.

20 августа президент Владимир Зеленский вместе с супругой прибыл в Данию, пишет 24 Канал. В них состоялась встреча с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

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В сети шутят о ревности Зеленской

В начале встречи Владимир Зеленский обнял премьер-министра, а в сети начали обсуждать реакцию на это Елены Зеленской. Она попала на видео.

Первая леди стояла позади президента и сначала поправила волосы. А потом несколько раз коснулась спины мужа.

Нотки ревности присутствуют,

– комментируют авторы видео в тексте.

Реакция первой леди на встречу президента и премьера Дании: видео

"Ты давай закругляйся";

"Может она тоже хочет пообниматься, а он не дает?";

"Ради F-16 можно"; – шутят пользователи в сети.

Какую забавную реакцию обсуждали в сети раньше

, во время заграничного визита Владимира Зеленского стало известно, что Нидерланды и Дания первыми обещают передать Украине истребители F-16 . Государство получит от них 42 и 19 самолетов соответственно. Президент даже посидел в кабине истребителя. Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен предполагает, что первые 6 F-16 будут в Украине до Нового года.

На одном из интервью прошлого года Владимир Зеленский ответил на вопрос, как супруги поддерживают друг друга. Президент в шутку пожаловался, что никто не готовит ему завтраков. За это он получил гневно-удивленный взгляд от жены, со временем ставший мемом в сети.

Это моя любовь. Это мой лучший друг. Это моя энергия. Я хотел ответить на ваш вопрос с самого начала, когда Елена рассказывала вам, как готовит завтрак для детей утром, как готовит для них одежду. И я хотел сказать, что у меня нет такой возможности – никто не готовит мне завтраки,

– говорил Зеленский.