Моя, – Владимир Зеленский трогательно написал о жене во время ее поездки в США

Елена Зеленская побывала с рабочим визитом в США. Там она выступила перед Конгрессом, рассказала о войне в Украине. Владимир Зеленский растрогал сеть постом о любимой.

Елена Зеленская впервые за время полномасштабной войны осуществила публичные выходы за границей. Она прилетела в Соединенные Штаты Америки, чтобы выступить перед американцами, еще раз сказать о войне в Украине и призвать мир помочь украинцам побороть российскую агрессию.

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Что Зеленский написал о жене

Владимир Зеленский смотрел выступление супруги в Конгрессе США дистанционно, находясь в Киеве. На личных страницах президента в соцсетях опубликовали фото, сделанное во время этого. На лице Зеленского была легкая улыбка. В посте он трогательно высказался о любимой.

"Первая леди. Наша. Моя. Впервые в Конгрессе США. Впервые о войне. О том, что прежде всего нужно Украине. От имени всего украинского народа. От нас всех. И, конечно, мы победим…", – написал президент.



Владимир Зеленский смотрит выступление жены / Фото с инстаграмма президента

В комментариях украинцы засыпают президентских супругов комплиментами.

"Вы лучшие!"

"Гордимся!"

"Вы пример для миллионов!"

"Тот случай, когда президент и первая леди оказались настоящими героями своей страны".

"Как это трогательно и прекрасно!"

"Безграничная гордость!"

Елена Зеленская в США: главное о визите