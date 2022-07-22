Моя, – Владимир Зеленский трогательно написал о жене во время ее поездки в США
Источник:инстаграмм Владимира Зеленского
Елена Зеленская побывала с рабочим визитом в США. Там она выступила перед Конгрессом, рассказала о войне в Украине. Владимир Зеленский растрогал сеть постом о любимой.
Елена Зеленская впервые за время полномасштабной войны осуществила публичные выходы за границей. Она прилетела в Соединенные Штаты Америки, чтобы выступить перед американцами, еще раз сказать о войне в Украине и призвать мир помочь украинцам побороть российскую агрессию.
Обратите внимание "Для меня это был экзамен, я его сдала": Елена Зеленская об историческом визите в США
Что Зеленский написал о жене
Владимир Зеленский смотрел выступление супруги в Конгрессе США дистанционно, находясь в Киеве. На личных страницах президента в соцсетях опубликовали фото, сделанное во время этого. На лице Зеленского была легкая улыбка. В посте он трогательно высказался о любимой.
"Первая леди. Наша. Моя. Впервые в Конгрессе США. Впервые о войне. О том, что прежде всего нужно Украине. От имени всего украинского народа. От нас всех. И, конечно, мы победим…", – написал президент.
Владимир Зеленский смотрит выступление жены / Фото с инстаграмма президента
В комментариях украинцы засыпают президентских супругов комплиментами.
- "Вы лучшие!"
- "Гордимся!"
- "Вы пример для миллионов!"
- "Тот случай, когда президент и первая леди оказались настоящими героями своей страны".
- "Как это трогательно и прекрасно!"
- "Безграничная гордость!"
Елена Зеленская в США: главное о визите
- Елена Зеленская выступила в Конгрессе США в пиджаке с особой вышивкой, символизирующей засеянное поле.
- Елена Зеленская выступила в Конгрессе США: историческая речь первой леди.
- Первая леди встретилась не только с Джиллом Байденом, но и с успешными американками, с которыми виделась до войны. Жена президента рассказала им об украинских женщинах-героинях.
- Зеленская встретилась с Байденами в Белом доме.
- В первый раз отметили народ: в США всем украинцам вручили премию Dissident Human Rights Award. Ее от имени украинского народа получила Зеленская.