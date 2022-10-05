Перестал хотеть нравиться, – Данилко признался, что думает о президентстве Зеленского

Андрей Данилко на днях дал новое интервью, в котором рассказал о личной жизни, коллегах из России, а также признался, что думает о президенте Зеленском. По словам Данилко, это именно тот Владимир, которого он знает.

Андрей Данилко долгое время работал с Зеленским в одной сфере – на телевидении. Они знают друг друга уже не первый год, Данилко говорит, что сейчас Зеленский наконец-то стал самим собой.

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Андрей Данилко о президенте Зеленском

Я Зеленского очень хорошо знаю, и я не удивляюсь. Я вообще не удивляюсь – это Вова Зеленский, которого я знаю. Он в этой ситуации поступил совершенно правильно, и эта ситуация, как бы противно это звучало, пошла ему на пользу,

– сказал Данилко.

По мнению артиста, Зеленский перестал хотеть нравиться людям. В начале президентства Владимир не знал, как правильно себя вести. Тогда все было по-другому. Артисты стремятся нравиться людям, этого хотел и глава государства. Сейчас ситуация совсем другая, он прежде всего думает о народе: "Он перестал хотеть понравиться. Это ведь то, что присуще всем артистам. Политик должен думать о своем народе. Владимир Александрович в этой ситуации ведет себя "по-пацански".

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