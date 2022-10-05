Перестал хотеть нравиться, – Данилко признался, что думает о президентстве Зеленского
Источник:"DW на русском"
Андрей Данилко на днях дал новое интервью, в котором рассказал о личной жизни, коллегах из России, а также признался, что думает о президенте Зеленском. По словам Данилко, это именно тот Владимир, которого он знает.
Андрей Данилко долгое время работал с Зеленским в одной сфере – на телевидении. Они знают друг друга уже не первый год, Данилко говорит, что сейчас Зеленский наконец-то стал самим собой.
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Андрей Данилко о президенте Зеленском
Я Зеленского очень хорошо знаю, и я не удивляюсь. Я вообще не удивляюсь – это Вова Зеленский, которого я знаю. Он в этой ситуации поступил совершенно правильно, и эта ситуация, как бы противно это звучало, пошла ему на пользу,
– сказал Данилко.
По мнению артиста, Зеленский перестал хотеть нравиться людям. В начале президентства Владимир не знал, как правильно себя вести. Тогда все было по-другому. Артисты стремятся нравиться людям, этого хотел и глава государства. Сейчас ситуация совсем другая, он прежде всего думает о народе: "Он перестал хотеть понравиться. Это ведь то, что присуще всем артистам. Политик должен думать о своем народе. Владимир Александрович в этой ситуации ведет себя "по-пацански".
Что звезды говорили о Зеленском во время войны
- Наталка Карпа: "Это глубокий, душевный, умный, интеллигентный человек. Мне очень нравится его позиция. Он постоянно записывает обращение, говорит с людьми, объясняет, что происходит".
- Владимир Завадюк: "Он на меня произвел впечатление невероятно профессионального человека – пунктуального, искреннего, взвешенного. Это был классный опыт абсолютно. Он очень простой".
- Эктор Хименес-Браво: "Я думаю, что он лучший президент не только Украины, но и мира. Сейчас он очень занят".