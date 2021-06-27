Владимир Остапчук вызвал полицию на экс-жену
Источник:инстаграм Владимира Остапчука
Известный ведущий Владимир Остапчук в очередной раз не смог увидеться с детьми - дочерью Эмилией и сыном Эваном. Он обвинил экс-жену Елену Войченко в систематическом нарушении его родительских прав и вызвал полицию.
Утром шоумен Владимир Остапчук, который активно ведет блог в инстаграме, делился с более пол миллионной аудиторией, что планирует "попытаться увидеть детей". Уже через несколько часов звезда опубликовал фото на фоне полицейского авто. Как пояснил ведущий, все потому, что он в который раз не смог провести время с сыном и дочкой.
К теме Жена Павлика показала свидетельство сына и озадачила его фамилией
Владимир Остапчук вызвал полицию и написал заявление на экс-жену Елену Войченко, которая не позволяет ему видеться с детьми в соответствии с графиком. Похоже, ни его бывшей, ни детей дома не было. Поэтому далее Остапчук планирует обращаться в суд, чтобы защитить свои родительские права.
"Елена Войченко систематически нарушает установленный график свиданий с детьми. Надоело стучать в пустую дверь. Вызвал полицию, чтобы зафиксировать систематическое нарушение моих родительских прав. У нас равноценные права с матерью", – пояснил шоумен.
Остапчук вызвал полицию на экс-жену / Фото из инстаграм-сторис ведущего
Сегодня мне не удалось увидеться с детьми, это систематически происходит. Я буду добиваться законным способом быть таким же родителем, как и моя бывшая жена,
– добавил Владимир Остапчук.
Стоит добавить, что Владимир Остапчук борется за детей с Еленой Войченко с тех пор, как объявил о разводе:
- незадолго после свадьбы вторая жена шоумена Кристина Горняк рассказывала, что бывшая супруга не позволяет Эмилии и Эвану приходить к ним домой, а шоумен даже не смог поздравить детей с Новым годом;
- сама Елена Войченко жаловалась, что Остапчук хочет забрать у нее детей через суд. К тому же она уверяла, что настаивает на их общении с новой избранницей отца;
- недавно Владимир Остапчук признался, что экс-жена не хочет устанавливать нормальный график воспитания детей, неделями не поднимает трубку и не сообщает, где находятся его дети. В то же время он против насильственного "забирания" детей, ведь это станет для них большой травмой.