Послал нах*р, – Остапчук вспомнил о дорогом подарке от Киркорова и последнем разговоре с ним

До полномасштабного вторжения Владимир Остапчук хорошо дружил с путинистом Киркоровым. Он рассказал, как получил дорогой подарок, а после 24 февраля 2022 года послал куда подальше.

Шоумен Владимир Остапчук в 2019 году принимал участие в шоу "Танцы со звездами". По его словам, в тот период за него болел Филипп Киркоров, ныне ярый сторонник путинского режима. Тогда артист присылал за него голоса и даже общался с мамой Остапчука.

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Владимир Остапчук о дружбе с Киркоровым

Телеведущий рассказал, что не только получал слова поддержки от Киркорова, но и подарок – последнюю на тот момент модель телефона.

Я открываю, а там последняя модель, iPhone 12, с максимальной памятью, в каком-то нереальном цвете. И я почувствовал себя просто эскортницей из Липок. Мне было стыдно. Я этот телефон даже не открывал, положил прямо на полочку,

– вспомнил Остапчук.

"Минуло пол года, начался карантин. Мы никогда в жизни с ним не виделись. Последний раз в 2021 году летом увиделись, семьями. У нас с Поляковой был прямой эфир в инстаграме, и мы вспоминаем эту историю. И этот эфир смотрел Киркоров. Оля мне потом звонит и говорит: "Прикинь, на тебя Киркоров обиделся, за то, что ты не открыл его подарок".

Как Остапчук и Киркоров поссорились

Владимир Остапчук говорит, что больше не был знаком ни с кем из российского шоу-бизнеса. Поэтому 24 февраля, когда наши звезды пытались достучаться до представителей культуры в России, Остапчук пошел написывать Киркорову. Но все закончилось тем, что звезды послали друг друга.

Послал его нах*р, отправил в бан. А он: "Чао тогда, и идешь в бан". Я ощущаю, как он это говорил. И у меня в профиле номер телефона моего ассистента. 24 вечером мне звонит мой Влад, и он: "Володя, пожалуйста, не выставляйте ничего о Киркорове, мне кадыровцы звонят,

– вспомнил Остапчук.

"Кто ты" с Владимиром Остапчуком: смотрите видео онлайн

Заметим, что за время полномасштабного вторжения путинист Филипп Киркоров не раз позорился и попадал в скандалы: