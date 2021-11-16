Владимир Остапчук рассказал, как чувствовал себя после бустерной дозы прививки

Украинский ведущий Владимир Остапчук – один из немногих, кто публично призывает к вакцинации от коронавируса. В то время как другие звезды все еще прислушиваются к антивакцинаторам, мужчина публично вакцинировался третьей дозой. Он поделился, что все прошло легко и бессимптомно.

Известно, что в третий раз Остапчук вакцинировался для того, чтобы попасть в Париж с любимой Кристиной. Поскольку первые две дозы у него были компании CoronaVac, то в третий раз он прививался Pfizer, поскольку первая вакцина – не сертифицирована в странах ЕС.

К слову Владимир Остапчук вакцинировался в третий раз и объяснил, для чего ему это

Вместе с ним впервые вакцинировалась его жена Кристина Горняк, которая долгое время колебалась это делать. А вот Остапчук стал одним из первых в Украине, кто ввел третью дозу прививки, которую еще называют бустерной.

Как Остапчук перенес третью вакцинацию

бустерная прививка – это дополнительная доза вакцины, которая должна усилить действие предыдущих, ведь со временем их эффективность теряется. В октябре ВОЗ одобрила вакцинацию тремя дозами.

По словам ведущего, третья вакцинация прошла успешно и бессимптомно:

Супер, вообще! Никаких "побочек" не было. И темпы вакцинации растут, есть много знакомых, кто уже две (дозы, – Showbiz 24) сделали. Но одно огорчает, что вакцины пропадают. Вон во Львовской области 500 тысяч доз Astra Zeneca утилизировали, никому не нужны.

Также Остапчук поделился, что поспешил с вакциной Coronavac, произведенной в Китае. Он говорит, что если бы раньше знал, что с ней не будут пускать в ЕС, то ждал бы Pfizer.

Записаться на вакцинацию – очень просто

, что, согласно новой информации Минздрава от 16 ноября, вакцинироваться третий раз для выезда за границу – фактически незаконно. Бустерная доза будет рекомендована в 2022 только для определенных категорий населения. Сам министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял , что введение третьей дозы прививки будет рассматриваться только тогда, когда будет 50% вакцинированных граждан. Сейчас в Украине вакцинировано 41% населения.

Отметим, что записаться на вакцинацию можно через семейного врача или сервис Helsi. В крайнем случае можно просто прийти и стать в живую очередь. Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или с помощью своего врача.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / инфографика 24 канал