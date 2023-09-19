Снова за границей: Остапчук показал прогулку и поцелуи с любимой в столице Канады
Источник:Владимир Остапчук
Украинский телеведущий Владимир Остапчук уехал за границу, чтобы провести благотворительное мероприятие. Но кроме работы, шоумен успевает и отдыхать. Он показал, как проводит время с новой любимой Катериной Полтавской.
Остапчук с девушкой сейчас находятся в Оттаве – столице Канады. Ведущий говорил, что приедет туда, чтобы выступить на благотворительных мероприятиях.
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Звездная пара прогулялась вместе по центру города. Владимир и Катя много ходили и целовались перед камерой.
Владимир Остапчук с Полтавской в Оттаве / Фото с инстаграм-сторис
Телеведущий для прогулки надел рубашку в клетку и джинсы, а Екатерина Полтавская выбрала джинсовую куртку и джинсы.
Остапчук погулял с Полтавской в Оттаве / Фото с инстаграм-сторис
После прогулки Владимир Остапчук принял участие в стендапе. Он заявил, что деньги пойдут на победу, но отчет будет позже. Сколько он собрал – осталось в тайне.
Остапчук выступил в Канаде / Скриншот по его инстаграм-сторис
Добавим, что в начале войны первая жена Остапчука Елена Войченко вместе с детьми от шоумена уехала в Канаду. Но виделся ли Владимир с детьми на этот раз – неизвестно.
Остапчука хейтят за выезды за границу
- В июне шоумен выезжал за границу, чтобы провести день рождения. Тогда Владимир Остапчук оскандалился, потому что общался на русском с некоторыми гостями.
- В конце августе ведущий был замечен на свадьбе в Хорватии. Из-за этого на Остапчука "полилось" много хейта. Подписчики начали спрашивать, как он смог покинуть страну в условиях полномасштабной войны.
- Кроме того, некоторые подписчики предполагают, что Остапчук прикрывается проведением благотворительных мероприятий в Европе, но сам проводит частные праздники, чтобы заработать.