Остапчук признался, сколько еще детей хочет и когда переедет в свой дом с новой девушкой

У шоумена Владимира Остапчука уже двое детей от первого брака с Еленой Войченко. Сейчас дети живут с мамой живут в Канаде. В то же время Остапчук рассекретил, что хотел бы еще двоих детей.

Напомним, что сейчас 38-летний ведущий имеет отношения с 23-летней журналисткой Екатериной Полтавской. Пара вместе уже 10 месяцев.

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Хочет ли Остапчук еще детей

Поклонники поинтересовались у Остапчука, планирует ли он еще пополнение. Ведущий не стал скрывать и ответил, что хотел бы снова почувствовать радость отцовства.

По его словам, в планах – еще двое детей.



Владимир Остапчук высказался о детях / Скриншот

Шоумен рассказал, что продолжает общаться со своими родными детьми. Они пытаются созваниваться хотя бы раз в неделю.

Когда Остапчук переедет в новый дом

В июне Владимир возобновил ремонт в загородном доме под Киевом. Участок был приобретен в браке с Кристиной Горняк, с которой он расстался в 2022 году. И хотя дом по документам принадлежит также и бывшей жене, Остапчук планирует жить там с новой девушкой Екатериной Полтавской.

Пара вместе занимается обустройством жилья. В их планах – переехать в коттедж до конца этого года. То есть, Новый год Владимир с Екатериной планируют праздновать уже в собственном доме.



Остапчук ответил на вопрос о доме / Скриншот

В то же время Кристина Горняк заявляет, что вопрос с недвижимостью еще не решено. По словам нотариуса, ее бывший муж не соблюдает договоренности и на переговоры не идет.