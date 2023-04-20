Больная тема, – Владимир Остапчук ответил, хочет ли снова стать отцом

Шоумен Владимир Остапчук воспитывает двоих детей, но не скрывает, что мечтает о большой семье. Он признался, планирует ли пополнение.

Владимир Остапчук в новых отношениях не только бросил пить, но и не задумывается о пополнении. Об этом он признался в инстаграм-сториз.

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Хочет ли Владимир Остапчук снова стать папой

Шоумен общался с поклонниками и решил ответить на вопрос, планирует ли еще детей. Он признался, что любит, когда в семье много детей.

У моих родителей нас трое, при чем я с сестрой – двойняшки. Да, люблю, когда много деток в семье. Искренне увлекаюсь классными семьями, как у Анатолия Анатолича и Тимура Мирошниченко,

– поделился Владимир Остапчук.

"Мне очень жаль, что мои Эван и Эмилька очень далеко сейчас... Больная тема для меня", – добавил телеведущий.



Владимир Остапчук о пополнении / Фото с инстаграм-сториз

Напомним, последний раз Владимир Остапчук виделся с детьми в конце лета, когда летал в Торонто на благотворительный аукцион для помощи ВСУ. Тогда он встретился там с детьми от бывшей жены Елены Войченко возил их на озеро Онтарио и показывал аудитории.

Шоумен признавался, что это был раз в год, когда он увидел сына и дочь. Владимир имеет возможность общаться и переписываться с детьми, но все равно очень по ним скучает.