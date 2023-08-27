Владимир Остапчук растрогал сеть детскими фото, на которых им с девушкой по семь лет

Звездный ведущий Владимир Остапчук поделился фото, как он и его девушка Катерина Полтавская выглядели в школьные годы. На детских кадрах пару не так легко узнать.

Остапчук показал в инстаграм-сторис черно-белые архивные фото. Напомним, что девушка младше ведущего на 16 лет.

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На первом кадре был изображен Владимир Остапчук. Поклонники едва узнали будущую звезду, ведь ведущий очень изменился за 25 лет.

По его словам, на этих фото Вове и Кате по семь лет.



Владимир Остапчук в детстве / Фото с инстаграмм-сторис Екатерины

Однако отметим, что ведущий на 16 лет старше Екатерины. Его детская фотография была сделана задолго до того, как девушка родилась.

В то же время Катя, повзрослев, почти не изменилась. В маленькой девочке с бантом на голове фаны сразу узнали Полтавскую.



Екатерина Полтавская в детстве / Фото с ее инстаграм-сторис

Что известно об отношениях Остапчука и Екатерины