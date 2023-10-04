В отеле с розовой ванной: Владимир Остапчук отмечает первую годовщину отношений с новой девушкой

Шоумен Владимир Остапчук уже год имеет отношения с Екатериной Полтавской. 4 октября пара празднует первую годовщину. Для этого события шоумен снял номер в гостинице и посвятил любимой трогательный пост.

Девушка Остапчука показала, как они проводят особенный день. Пара решила уединиться в необычной гостинице в Киеве.

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Остапчук с любимой празднует годовщину отношений

Украинский шоумен Владимир Остапчук ровно 12 месяцев назад начал отношения с Екатериной Полтавской. Сегодня пара отмечает первую годовщину.

Накануне вечером влюбленные заселились в интересную гостиницу – она популярна из-за своих розовых ванных комнат.



Остапчук с девушкой в отеле / Фото из инстаграм-сторис Полтавской

Оказывается, сначала Остапчука с девушкой заселили в обычный номер, однако Екатерина добилась переселения.

Сначала дали номер, где ванная была серой. Но я хотела розовую… Потом переселили в другой, но там шумел трамвай. Впоследствии пришла узнавшая Вову менеджерка и дала нам тихий номер с розовой ванной,

– объяснила Полтавская.

Остапчук посвятил любимой пост

Звездный ведущий поделился романтическими фото со своей 23-летней девушкой. В посте он поблагодарил избранницу за то, что она научила его верить в себя.

Коть, нам сегодня 1 год. Спасибо, что научила меня снова верить в людей и в себя. Спасибо, что своим примером показываешь: собственные ценности нужно защищать. Спасибо, что готова бежать, ждать, держать, любить что угодно. Спасибо за твой юмор и отношение к миру,

– написал он.

Кроме того, Остапчук добавил, что любит Екатерину и поздравил ее с первой годовщиной. Полтавская отреагировала в комментариях и призналась ему в любви.

В своих инстаграмм-сторис Катерина тоже поздравила любимого с годовщиной. Она отметила, что за этот год они прожили вместе маленькую жизнь.



Полтавская поздравила Остапчука с годовщиной отношений / Фото с ее инстаграм-сторис

"Сильно люблю тебя и спасибо за все, что делаешь для меня… Ты мой идеальный мужчина, открытостью и искренностью души которого я восхищаюсь", – написала Полтавская.



Полтавская обратилась к Остапчуку / Фото с ее инстаграм-сторис

Кроме того, Владимир Остапчук заказал любимой цветы. Однако букет показался ему маленьким, и он пообещал поехать с ней в цветочный, чтобы выбрать новый.

Что известно об отношениях Остапчука с Полтавской