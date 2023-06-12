Будем жить вместе, – реакция Горняк на то, что Остапчук обустраивает их дом с новой любимой

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская показали, что обустраивают дом, что приобрел шоумен с бывшей женой. Кристина Горняк пожалела, что не заключила брачный договор.

На днях Владимир Остапчук и его девушка Екатерина Полтавская посетили дом, который шоумен приобрел шоуменом с бывшей женой. Они показали, как сейчас выглядит дом.

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Остапчук с любимой обустраивают дом

На своих страницах телеведущий и продюсер поделились кадрами дома в коттеджном городке "Золоче Прованс". Похоже, пара планирует постелить газон и обсуждает, как будет выглядеть дом в будущем.

"Инспектирую", – написал Владимир Остапчук.



Остапчук с любимой обустраивают дом / Фото с инстаграм-сториз

"Эту стенку надо снести. Зачем детям отдельная ванна – у родителей должна быть большая. Пусть на первый этаж ходят", – процитировала шутливую беседу Полтавская.



Остапчук с любимой обустраивают дом / Фото с инстаграм-сториз

Кристина Горняк отреагировала

, Владимир Остапчук с бывшей женой начали строительство дома еще в 2021 году, с началом большой войны оно приостановилось. Шоумен заявлял, что планирует достроить дом, а Кристина комментировала – все нажитое имущество у супругов принадлежит им обоим.

Как оказалось, нотариус не знала о визите экс-мужа в их общий дом. Она пошутила, что если Остапчук хочет жить в доме с девушкой, то дом будет для них всех общим.

Интересно узнать из СМИ, что дом, который мы строили в браке и до сих пор не решили по нему, уже перестраивают и планируют там жить. Ну ок, будем жить все вместе, ведь имущество, приобретенное нами в законном браке, является нашим общим имуществом бывших супругов!

– отреагировала Кристина.



Кристина Горняк об общем доме / Фото с инстаграм-сториз

Горняк намекнула, что сожалеет, что не заключила брачный договор с Владимиром Остапчуком.

"Не повторяйте моих ошибок, заключайте брачные договоры. Потому что все фиксировать, никогда не будет проигрышным вариантом. Я не против, чтобы в нашем доме жила новая семья Владимира, на здоровье, но я хотела бы, чтобы этот вопрос решали с совладельцем дома, то есть со мной, а не узнавать это из СМИ".



Кристина Горняк об общем доме / Фото с инстаграм-сториз