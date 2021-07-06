Владимир Остапчук о самом большом гонораре, эскорте и главном конкуренте
6 июля 2021 , 17:46Читати новину українською
Источник:"33 за 3"
Украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук в новом интервью рассекретил свой самый большой гонорар, признался, пользовался ли когда-то эскорт-услугами и назвал главного конкурента в своей профессии. Также мужчина добавил, что после Евровидения его гонорары увеличились в 4,5 раза.
Владимир Остапчук является одним из самых популярных мужчин в украинском шоу-бизнесе, поэтому подробности из его жизни всегда интересуют публику.
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Шоумен пообщался с журналисткой Александрой Кучеренко и ответил на провокационные вопросы. В частности, они касались его работы и заработка.
Откровенные признания Владимира Остапчука
- Наибольшая сумма, которую Остапчук получил за корпоратив – 12 тысяч долларов.
- После того, как в 2016 году он был ведущим Евровидения, гонорары выросли в 4,5 раза.
- Самые дорогие вещи в гардеробе шоумена – костюмы. Их стоимость составляет от 1 до 4 тысяч долларов.
- Для того, чтобы Владимир чувствовал себя уверенно, на его банковском счете должно быть 10-15 тысяч долларов.
- Главным конкурентом в своей профессии Остапчук считает Юрия Горбунова.
- Мужчина никогда не пользовался эскорт-услугами.
- В карьере Остапчук был случай, когда он отказался быть ведущим на празднике. Это было тогда, когда его пригласили в Дубай на мальчишник с девушками легкого поведения.