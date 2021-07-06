Владимир Остапчук о самом большом гонораре, эскорте и главном конкуренте

17:46

Украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук в новом интервью рассекретил свой самый большой гонорар, признался, пользовался ли когда-то эскорт-услугами и назвал главного конкурента в своей профессии. Также мужчина добавил, что после Евровидения его гонорары увеличились в 4,5 раза.