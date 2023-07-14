Владимир Дантес наконец выпустил "Девочку Олю" на украинском: как фанатеют слушатели

Сегодня, 4 июля, Владимир Дантес порадовал фанов прекрасной новостью. Он опубликовал свою новую песню "Оля". Клипа на песню пока нет, но вскоре поклонники смогут его увидеть.

Владимир Дантес, который на днях рассказал историю хита "Девочка Оля", наконец-то выпустил эту песню на украинском. Слушатели фанатеют от переведенного трека.

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"Девочка Оля" на украинском

Переведенная песня звучит по-новому, но имеет схожие мотивы с русской версией, что дает испытывать слушателям чувство ностальгии. К тому же в композиции даже есть строчка из стихотворения Леси Украинки: "Без надежды таки надеюсь".

"Девушка Оля" много раз спасала меня, и я думаю, многих из вас, кто слышал ее тогда, кто рос на этой песне, кому она очень нравится. И я считаю, что она не должна исчезать. Как она дала мне несколько раз шанс, так и я ей хочу подарить новое звучание на украинском. Она для меня звучит как новая песня, но которую я очень хорошо знаю, – высказался о релизе трека певец.

Реакция соцсетей

Поклонники в восторге от трека. Под видео они написали много слов благодарности артисту:

"Спасибо за ностальгические воспоминания. Украиноязычная версия гораздо лучше и такая крутая";

"Даже без клипа ощущается вся харизма Вовы";

"Сейчас заплачу. Какой кайф. К этой песне мне было безразлично переводят артисты свои песни, или нет. Но теперь точно знаю, что это нужно, потому что иногда хочется послушать песни из прошлого, а большинство из них на русском";

"Какая красота. Такой новый и знакомый вайб. Спасибо и желаю вдохновения. Как же тепло от прослушивания";

"Сразу пересмотрела выступление 2008 года. С таким же надрывом и таким "болем" зазвучала она снова. Очень круто";

"Какой шикарный перевод. Спасибо за ностальгию и замечательную песню";

"Выше всяких ожиданий. Получилось очень круто, спасибо тебе, Вова. С самого утра на репите".

Свои впечатления от новой песни также выразили некоторые украинские артисты:

Джерри Хейл: "Как же я обожаю твой голос в сочетании с такой гитарой";

Даша Астафьева: "Потеряла все слезы от воспоминаний и мурашек по телу. Ну почему я не Оля".

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