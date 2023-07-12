Меня забрали в больницу, – Владимир Дантес вспомнил, как едва в сознании писал "Девочку Олю"

Украинский артист Владимир Дантес вскоре представит один из своих хитов – трек "Девочка Оля" на украинском языке. Он анонсировал, что выход песни состоится 14 июля.

Владимир Дантес, который в прошлом месяце выпустил трек "Слышишь", перед релизом новой музыкальной композиции решил рассказать историю этой песни. Он отметил, что не верил в популярность "Девочки Оли". Однако она изменила его жизнь и жизнь автора.

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История песни "Девочка Оля"

Певец участвовал в популярном реалити-шоу "Фабрика звезд". Он за один эфир к финалу попал в номинацию. Следовательно, боялся, что не сможет победить в шоу. По словам певца, тот был убежден, что исполнение песни "Девочка Оля" отнюдь не приблизит его к победе. Дантес не верил в успех этой песни. Артист перед записью трека так перенервничал, что из студии его забрали в больницу.

За два дня до концерта нужно было записать песню. Я настолько перенервничал, что у меня поднялось давление. Я едва ходил, я не дышал, я лежал. И в таком состоянии я пошел на студию записывать эту песню. Мне было очень плохо, каждая нота вызывала мне физическую боль. Меня хватило на один раз — и меня забрали в больницу,

– рассказал Владимир Дантес.

Владимир Дантес на "Фабрике звезд" спел "Девочка Оля": смотрите видео онлайн