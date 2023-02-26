Научился на предыдущих, – Дантес ответил, почему скрывает новые отношения

Украинский певец Владимир Дантес встречается с бизнесвуменом Дашей Кацуриной, но почти не рассказывает об отношениях. Он впервые признался, почему сделал такое решение.

Музыкант Владимир Дантес после официального развода с Надеждой Дорофеевой почти не рассказывает о своих новых отношениях. Артист признался, почему скрывает роман с Кацуриной и как реагирует на критику людей.

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Почему Дантес скрывает новый роман

Я все еще не открываю полностью карты. Научился на предыдущих отношениях, что не нужно полностью их показывать. Я уже был в отношениях, где все показывал. И это – классно. Но сейчас мне не хочется. Хочется, что-то оставлять для себя и немного скрывать,

– поделился Владимир Дантес.

Музыкант прокомментировал сплетни и критику, распространяемую в его адрес. Он признал, что ему неприятно читать такое от фанатов, но к этому относится с пониманием.

"На самом деле иногда мне неприятно, что это обсуждается. Не понимаю, зачем. А потом я себе думаю так: "Ну если люди в этот момент, сочиняя какие-то комментарии, не думают об ужасах, происходящих в нашей стране. Ну пусть". Люди – это люди. И они всегда будут обсуждать грязное белье. Не надо, как говорится, писать против ветра. А то будет еще хуже. Это все пройдет".

Что известно о романе Дантеса и Кацуриной