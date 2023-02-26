Научился на предыдущих, – Дантес ответил, почему скрывает новые отношения
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Украинский певец Владимир Дантес встречается с бизнесвуменом Дашей Кацуриной, но почти не рассказывает об отношениях. Он впервые признался, почему сделал такое решение.
Музыкант Владимир Дантес после официального развода с Надеждой Дорофеевой почти не рассказывает о своих новых отношениях. Артист признался, почему скрывает роман с Кацуриной и как реагирует на критику людей.
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Почему Дантес скрывает новый роман
Я все еще не открываю полностью карты. Научился на предыдущих отношениях, что не нужно полностью их показывать. Я уже был в отношениях, где все показывал. И это – классно. Но сейчас мне не хочется. Хочется, что-то оставлять для себя и немного скрывать,
– поделился Владимир Дантес.
Музыкант прокомментировал сплетни и критику, распространяемую в его адрес. Он признал, что ему неприятно читать такое от фанатов, но к этому относится с пониманием.
"На самом деле иногда мне неприятно, что это обсуждается. Не понимаю, зачем. А потом я себе думаю так: "Ну если люди в этот момент, сочиняя какие-то комментарии, не думают об ужасах, происходящих в нашей стране. Ну пусть". Люди – это люди. И они всегда будут обсуждать грязное белье. Не надо, как говорится, писать против ветра. А то будет еще хуже. Это все пройдет".
Что известно о романе Дантеса и Кацуриной
- После того, как Надя Дорофеева подтвердила роман с Михаилом Кацуриным, их бывшие стали все чаще появляться вместе – то на публике, то в сетях.
- Лишь в сентябре Даша Кацурина подтвердила роман с Дантесом: показала видео их поцелуев и призналась артисту в любви. Впоследствии девушка рассказала, что сначала они были друзьями, а позже чувства переросли во что-то большее.
- Даша и Владимир проводят время не только вдвоем, но и с детьми Кацуриных. И Дантес подчеркивал, что не может занимать роли папы, ведь отец у них есть. По словам артиста, у него хорошие отношения с обоими детьми.