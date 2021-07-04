Я еврей, – Владимир Дантес признался, почему не хочет быть подопечным Потапа

Артист Владимир Дантес недавно последовал за женой Надей Дорофеевой и начал сольную карьеру. Однако он не хочет, чтобы его продюсировал Потап. Дантес рассказал, что и так получает советы от рэпера – но бесплатно.

Украинский певец и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес недавно начал сольную карьеру – выпустил альбом и выступил с концертом. Артист пользуется помощью жены и других музыкантов, однако продюсера у него нет.

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Дантес рассказал о Продюсерство Потапа

Рэпер Потап – один из самых известных украинских продюсеров. Под его опекой, в частности, и Надя Дорофеева. Однако в этом Дантес не хочет быть похожим на жену. Все потому, что он получает советы от исполнителя бесплатно.

Я еврей. И когда я могу зарабатывать сам деньги, мне это больше нравится. Если можно у гения поп-музыки Потапа брать какие-то советы бесплатно и на этом зарабатывать ... Ну, спасибо, Леша, кланяюсь в колени. Спасибо за это,

– признался Дантес.

Музыкальный дебют Дантеса

Отметим, Владимир Дантес впервые представил дебютный сольный альбом на закрытой вечеринке в Киеве. На концерте присутствовали многие украинские звезды.

Впоследствии певец выпустил свой альбом "Твоя любимая музыка". Дантес рассказал, что пластинка соединила в себе все те ритмы и мелодии, на которых рос Владимир. Авторами нескольких треков является Надя Дорофеева и Jerry Heil.

Дантес о своем дне рождения

Владимир также рассказал, что не очень любит праздновать свой день рождения. Хотя и признал, что годы ему только к лицу.

Я ненавижу свой день рождения, потому что он летом. И я думаю, что все кто родился летом не любят свой день рождения. Потому что с детства никого нет. Кто-то в деревню поехал, кто на море, и ты никого не можешь пригласить,

– отметил исполнитель.

Однако Дантес сделал себе несколько подарков, которые давно хотел получить: "Заказал себе всякие примочки для гитары. Я хочу электросамокат, и что-то еще я себе заказал, да и то одежду".