Скоро постоянно будем вместе, – Дантес трогательно рассказал о Кацуриной и их свиданиях
Источник:"Люкс ФМ"
Украинский певец Dantes уже около года встречается с дизайнеркой Дашей Кацуриной. Сейчас она с детьми живет за границей, так что пара видится не часто. Однако эти долгожданные встречи очень романтичны.
В новом интервью Дантес признался, что пока не планирует жениться на Кацуриной. Артист также откровенно ответил на вопрос, кто для него Даша.
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Дантес высказался о Кацуриной
Певец трогательно рассказал о своей избраннице. Он заверил, что очень любит ее.
Она мой любимый человек, друг и, наверное, партнер. Человек, с которым я развиваюсь. Человек, которого я люблю, и который любит меня, несмотря ни на что,
– ответил Дантес.
Он также сообщил, что вскоре его девушка вернется в Украину.
"Сейчас нам тяжело, потому что мы часто отдельно, но через несколько месяцев мы постоянно будем вместе… Однако ее возвращение в Украину не сильно сблизит нас физически, потому что постоянно кто-то куда-то переезжает", – добавил артист.
Романтические свидания с Дашей
Дантес рассказал, как проводит совместное время с любимой.
Когда она приезжает или у меня есть возможность увидеть ее в Польше – это момент, когда мы просто весь день вместе. Обычно, снимаем какой-нибудь отель, заказываем еду в номер. То есть то, что мы вместе, уже романтично,
– ответил Владимир.
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Как развиваются отношения Дантеса и Кацуриной
- Пара сошлась около года назад после того, как Дантес официально расстался с Надеждой Дорофеевой.
- Даша уже знакома с мамой любимого. В прошлом месяце артист залюбовал сеть редкими кадрами со своей матерью, Кацуриной и ее детьми. Семья вместе провела время за городом.
- В начале лета начались слухи о разрыве Вовы и Даши. Но Дантес тогда развеял сплетни о том, что разошелся с Кацуриной. Влюбленные подтвердили отношения, показав общую фотографию.
- А недавно девушка Дантеса призналась, что намекает любимому на свадьбу. В контексте этого она пошутила о своем бывшем муже и его жене Дорофеевой.