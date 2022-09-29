Владимир Дантес приехал в Ирпень: что в городе довело его до слез
Источник:Владимир Дантес
Украинский певец Владимир Дантес приехал в Ирпень, разрушенный русскими оккупантами. Он показал фото оттуда и рассказал, что его поразило.
Украинский музыкант Владимир Дантес приехал на Киевщину и посетил Ирпень, освобожденный от оккупантов несколько месяцев назад. Картины разрушенного города не оставили его безразличным.
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Владимир Дантес в Ирпене
Исполнитель признался, что больше всего его поразили детские игрушки, брошенные на земле. Рассказывая о своих впечатлениях, Владимир едва сдерживал слезы.
Я впервые посетил Ирпень. Все можно выдержать эмоционально, кроме детских игрушек, которые ты здесь видишь. Если вы приезжаете в Ирпень, обязательно сканируйте QR-коды и помогайте. Я реально не знаю как это... Знаете, как это можно пережить вообще. Все будет Украина!
– поделился артист.
Дантес в Ирпене / Фото с инстаграм-сториз
Кто из звезд посещал освобожденные города
- Певица MamaRika приезжала в Ирпень в июне. Ей провели "экскурсию" разрушенными и сгоревшими зданиями. Звезда пообщалась с жителями Ирпеня и спела им одну из последних песен "Сину".
- Неожиданно в Ирпень приезжала и Светлана Лобода. Она общалась с мэром города и прошлась по кварталам, где шли жестокие бои. Артистка заявила, что не знает, смогут ли украинцы простить это.
- После долгожданного приезда в Украину в город посетила Настя Каменских. Она встретилась с волонтерами добровольческого строительного батальона и спела для всех присутствующих.