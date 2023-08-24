"Вы подходите друг другу": Дантес тронул редким фото с любимой Дашей Кацуриной

Украинский певец Владимир Дантес поделился нежным фото со своей любимой Дашей Кацуриной. Поклонники пары были приятно удивлены и написали им множество комплиментов.

Дантес поздравил украинцев с Днем Независимости. Ранее мы рассказывали, что Тарас Тополя к празднику написал трогательное стихотворение.

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Дантес показал фото с Кацуриной

В праздничный день певец в инстаграмме поделился редкими фотографиями со своей избранницей Дашей Кацуриной. На фото девушка вывешивала флаг Украины.



Даша Кацурина / Фото из инстаграммы Дантеса

Артист показал еще одно романтическое фото с любимым. На кадре пара позировала в нежных объятиях друг друга. Фотография сделана в черно-белых цветах.



Дантес показался вместе с Кацуриной / Фото с инстаграммы певца

Поклонники были в восторге от новых фото пары. Они признались, что Вова и Даша идеально подходят друг другу:

"Ну как же подходите! С Днем Независимости".

"Какие вы красивые".

"Вы прекрасны".

"Вы очень подходите друг другу!"

"Как вы красивы и стильны".

Добавим, что влюбленные сейчас находятся в отдельности. Даша с детьми за границей, а Вова – в Украине. Об этом стало известно из комментариев. Кацурина написала Дантесу, что мечтает с ним увидеться.

Дантес поздравил с Днем Независимости

Певец в соцсетях также поздравил украинцев с важным праздником. Он признался, за что обожает Украину.

Здесь все, что я люблю! Моя семья, любовь – Даша Кацурина, друзья, города, природа, люди! Все лучшее! Хочу развиваться вместе со своей страной, хочу простого человеческого "отъ*б*ться" от нас. Слава Героям! Слава всем, кто отдал свою жизнь за независимость!

– написал Дантес.

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