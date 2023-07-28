Все семья в сборе: Дантес восхитил редкими кадрами со своей мамой, Кацуриной и ее детьми

Украинский артист Владимир Дантес восхитил сеть редкими кадрами с мамой Марией, любимой Дашей Кацуриной и ее детьми. Семья вместе провела время в другом городе.

Оказывается в семье певца праздник – 27 июля день рождения отмечала его мама Мария Алексеевна. В Инстаграм-сторезе Дантес показал, как провел этот день.

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Владимир и его избранница Даша Кацурина вместе с детьми с утра поздравили маму, а затем отправились на прогулку. Они подарили ей цветы. Похоже, что возлюбленная Дантеса давно знакома с его матерью.



Дантес с Кацуриной поздравили маму / Фото с его инстаграм-сторис

Семья уехала в село Криворовня в Ивано-Франковской области. Там они вошли в любимый храм Кацуриной – Рождество Пресвятой Богородицы. Как пошутил Дантес, его мама возле храма хотела нарвать цветы. Впоследствии он даже показал, как дети из храма пели для Марии Алексеевны "Многие лета".

Судя по видео с мамой и Дашей, они прекрасно поладили. Более того, мама Дантеса полюбила детей Кацуриной как родных внуков.



Мама Владимира Дантеса с детьми Кацуриной / Фото с его инстаграм-сторис

"Мама в свой день рождения вяжет Саше (дочери Даши Кацуриной) кофточку. Мы всегда для всех", - написал Владимир.



Кацурина с детьми / Фото с инстаграмм-сторис Дантеса

Напомним, ранее Владимир Дантес развеял слухи о том, что разошелся с ресторатором Дашей Кацуриной. Он также признался, что их не позвали на свою свадьбу Дорофеева с Мишей Кацуриным.