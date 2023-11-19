Мне было тяжело, – Дантес объяснил, почему Даша Кацурина решила вернуться с детьми в Украину

С началом полномасштабного вторжения девушка Владимира Дантеса Даша Кацурин вместе со своими двумя детьми перебралась в Варшаву. Впрочем, осенью она решила вернуться в Украину. Певец объяснил, почему она приняла такое решение и насколько это было сложно.

По словам Дантеса, любимая с легкостью решила вернуться в Киев. В то же время, для певца это было тяжело, поскольку у него появилась новая зона ответственности за детей и девушку.

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Дантес рассказал о возвращении Даши в Украину

Как рассказал исполнитель, по его мнению, лучше все же переживать войну вместе с семьей, чем порознь. Так, по его словам, вы не теряете связь.

Мне было тяжело, потому что когда она в Польше с детьми, я спокойно работаю. Мне что взрывы, что не взрывы – я к этому привык. Но Дима Монатик, кстати, в выпуске говорил, что вы должны все переживать вместе. Если вы уже подписались на то, что вы семья, то можно пожить какое-то время врозь, но зачем эта жизнь? Берите ответственность,

– отметил исполнитель.

Интервью с Владимиром Дантесом: смотрите видео онлайн

Где живут Дантес и Кацурина