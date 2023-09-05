Сделала из меня артиста, – Владимир Дантес назвал имя певицы, изменившей его жизнь

Украинский певец Dantes признался, что смог стать артистом благодаря известной певице, поверившей в него. Оказывается, это была Наталья Могилевская.

О ней Владимир Дантес рассказал в новом интерью, отвечая на вопрос о том, какие люди изменили его жизнь. Именно Могилевская заметила артиста и помогла ему.

Интересно Скоро постоянно будем вместе, – Дантес трогательно рассказал о Кацурине и их свиданиях.

По словам певца, она сделала из него артиста.

Могилевская реально изменила мою жизнь. Она сделала из меня артиста. Она поверила мне. Она выбрала меня на кастинге. Да и вообще работать с ней было прикольно,

– вспомнил Дантес.

Звезда признается, что многому научился у нее, однако были и отрицательные моменты.

"Да, конечно, были какие-то неприкольные ситуации. Но если посмотреть в целом, то она сделала из меня артиста и тогда дала многое", – сказал Владимир.

Дантес опроверг расхожее мнение о том, что обижается на Могилевскую.

"Это все историческая фигня. Я не знаю, как бы я поступал на ее месте. Я только с благодарностью к ней… Я могу над ней прикалываться, но на самом деле она большая молодец", – заявил певец.

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Что объединяет Дантеса и Могилевскую: коротко