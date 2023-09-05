Сделала из меня артиста, – Владимир Дантес назвал имя певицы, изменившей его жизнь
Источник:"Люкс ФМ"
Украинский певец Dantes признался, что смог стать артистом благодаря известной певице, поверившей в него. Оказывается, это была Наталья Могилевская.
О ней Владимир Дантес рассказал в новом интерью, отвечая на вопрос о том, какие люди изменили его жизнь. Именно Могилевская заметила артиста и помогла ему.
Интересно Скоро постоянно будем вместе, – Дантес трогательно рассказал о Кацурине и их свиданиях.
По словам певца, она сделала из него артиста.
Могилевская реально изменила мою жизнь. Она сделала из меня артиста. Она поверила мне. Она выбрала меня на кастинге. Да и вообще работать с ней было прикольно,
– вспомнил Дантес.
Звезда признается, что многому научился у нее, однако были и отрицательные моменты.
"Да, конечно, были какие-то неприкольные ситуации. Но если посмотреть в целом, то она сделала из меня артиста и тогда дала многое", – сказал Владимир.
Дантес опроверг расхожее мнение о том, что обижается на Могилевскую.
"Это все историческая фигня. Я не знаю, как бы я поступал на ее месте. Я только с благодарностью к ней… Я могу над ней прикалываться, но на самом деле она большая молодец", – заявил певец.
Смотрите интервью с Владимиром Дантесом: видео
Что объединяет Дантеса и Могилевскую: коротко
- Дантес в 2008 году вместе с певцом Вадимом Олейником победил в шоу "Фабрика звезд 2". Их группа называлась "ДиО.фильмы", продюсером была Наталья Могилевская.
- Однако уже через несколько лет группа распалась. Певица отказалась продлевать контракт с ними. Впоследствии Могилевская призналась, что причиной стали постоянные конфликты с Дантесом
- В 2015 году Dantes начал сольную карьеру. Еще через 6 лет Могилевская подарила Владимиру права на исполнение песни "Девочка Оля" из репертуара группы. Тогда она заявила, что он – особый артист, поэтому всегда верила в него.