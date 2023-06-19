Дантес и Монатик перепели хит 2000-х "Девочка Оля": как трек звучит на украинском

Владимир Дантес и Монатик на концерте в Луцке спели хит группы "ДиО Фильмы" – "Девочка Оля". Песня впервые зазвучала на украинском языке.

Мультиартист Дмитрий Монатик ездит с концертами в рамках тура "ART Оборона". 16 июня состоялось выступление в его родном Луцке.

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Монатик и Дантес перевели "Девочку Олю"

К западу Монатик пригласил коллегу и друга – Владимира Дантеса. Он выступил на концерте со своей премьерой "Чуєш".

Впоследствии фанатов ждала неожиданность - Дантес и Монатик в дуэте спели хит 2000-х "Девочка Оля" группы "ДиО Фильмы". Песня впервые прозвучала на украинском языке и получила название "Дівчина Оля".

"Дівчина Оля" в исполнении Дантеса и Монатика: видео

Текст песни "Дівчина Оля"

Ці чотири стіни незнайомця

Тут його вже ніхто не чекає

Без надії таки сподіваюсь

Забуття нас усіх залишає

Хочу я забути,

всю тебе забути,

всю тебе забути

Досить сподіватись,

знаю без вагання

Знаю без вагання

Що втрачаю я?

Дівчина Оля, замало болю

Дівчина Оля, замало болю

Замало болю, замало болю

Заметим, украинские музыканты все активнее переводят русскоязычный репертуар на украинский.