На Влада Яму "наехали" из-за русскоязычной вечеринки: кто из звезд агрессивно ответил хейтерам
Источник:Влад Яма
Влад Яма снова засветился на вечеринке в Майами, где собирал деньги для Украины. Подписчиков разозлило русскоязычное название мероприятия – "Все свои". Танцовщик заговорил о казахах, а комик Руслан Ханумак грубо поставил на место всех его критиков.
Как говорится в профили "Все свои Маями", на вечеринке провели аукцион и за 10 минут собрали 3 тысячи долларов в поддержку пострадавших людей в Украине. Влада Яму там представили как "любимца украинской публики, талантливейшего танцовщика, ведущего самых крутых телепередач в Украине". К публике он обращался на русском языке и разыгрывал мяч с автографами Демьяненко, Михайличенко, Протасова и другой лот.
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"Все свои". В моменте веселое, но и полезное мероприятие! Спасибо всем, кто присоединился. Музыка, общение и деньги для Украины,
– подписал Влад Яма.
Влада Яму раскритиковали за русскоязычную вечеринку в Майами
"Все свои" в России, а у нас "всі свої", – упрекнули Влада Яму в комментариях. Он, на удивление, ответил: "У нас тоже, но там не только украинцы были". Однако перепалка с подписчицей продолжилась, потому что, по ее мнению, все, кто нас поддерживает, должны учить украинский язык: "А те "не только" пусть учат украинский, а не подстраиваетесь под них. Они под нас не подстраиваются", – написала девушка, тогда танцовщик с иронией спросил: "Казахам тоже украинский учить?"
Также одна из пользователей инстаграма написала, что Владу Яме "весело живется", а тот ответил: "Не очень".
Влад Яма ответил на критику / Скриншот с инстаграма
Влад Яма ответил на критику / Скриншот с инстаграма
Руслан Ханумак агрессивно ответил хейтерам Влада Ямы
Режиссер и актер, который сам недавно сам отбивался от хейтеров после трека "Дика Дичка", решил вступиться за товарища в комментариях. Похоже, это потому, что ему тоже доставалось от пользователей, пока в декабре 2022-го не вернулся в Украину из США.
Но от*б*тесь уже от человека. Вам вср*лось, как там написано? Идите с детьми почитайте лучше,
– прокомментировал Руслан Ханумак.
Руслан Ханумак вступился за Влада Яму / Скриншот с инстаграма
Напомним, ранее Влада Яму защищали актер Тарас Цымбалюк и певец Виталий Козловский:
- Тарас Цымбалюк, которого после повестки постоянно отправляют на "передок", возмутился, что украинцы "докопались до Влада Ямы". Он напомнил, что танцовщица "там уже столько мероприятий организовал в поддержку Украины, сколько денег собрал для ВСУ". С актером тогда поспорил Евгений Кот.
- В то время как Виталий Козловский отмечал, что Яма – "главный кормилец в семье", и ему нужно было как-то ее содержать.