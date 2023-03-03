Скончался известный продюсер Влад Ляшенко: стало плохо на работе

Внезапно скончался известный продюсер Владислав Ляшенко. Он работал арт-директором известного киевского клуба Bel Etage Music Hall. Ему стало плохо на работе, прямо во время показа помещения он скончался.

Причин смерти пока не сообщают. Ушел из жизни Влад Ляшенко внезапно, около 15:00 на работе.

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Два часа назад директор концертного агентства Concert.ua Дмитрий Феликсов сообщил о смерти Владислава. "Я отказываюсь в это верить, еще 50 минут назад ты писал мне смс …Власти больше нет. Просто стало плохо на работе, когда встречался с клиентом", – добавил он.