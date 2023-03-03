Скончался известный продюсер Влад Ляшенко: стало плохо на работе
Источник:Дмитрий Феликсов
Внезапно скончался известный продюсер Владислав Ляшенко. Он работал арт-директором известного киевского клуба Bel Etage Music Hall. Ему стало плохо на работе, прямо во время показа помещения он скончался.
Причин смерти пока не сообщают. Ушел из жизни Влад Ляшенко внезапно, около 15:00 на работе.
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Два часа назад директор концертного агентства Concert.ua Дмитрий Феликсов сообщил о смерти Владислава. "Я отказываюсь в это верить, еще 50 минут назад ты писал мне смс …Власти больше нет. Просто стало плохо на работе, когда встречался с клиентом", – добавил он.
Киевский клуб Bel Etage Music Hal, где и работал Влад Ляшенко, тоже подтвердил потерю.
Не стало нашего коллеги и друга. Влад ушел из жизни внезапно, прямо во время экскурсии арендатора по Bel Etage. Сочувствуем близким и родным. Наши мысли сейчас с ними,
– написали в ведомстве.
Что известно о Владе Ляшенко
- Он – известный промоутер, продюсер и автор многих проектов, соучредитель лейбла "Другая Музыка", арт-директор концертной площадки Bingo, клуба Monterey, директор Bel Etage Music Hall.
- Кроме того, он основал популярную альтернативную премию Best Ukrainian Metal Act – первую и единственную премию металл-музыки в Украине.
- Родился Влад Ляшенко в Кривом Роге. Являлся менеджером группы ТОЛ – главной альтернативной группы Украины 2000-х. В течение многих лет двигал украинскую альт-культуру к мировым стандартам. Его называли "серым кардиналом украинской альтернативной музыки".