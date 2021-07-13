Влад Яма с женой и сыном отдыхает в Греции

Рано утром в день рождения Влад Яма отправился на отдых с семьей. Он опубликовал фото в самолете с женой и сыном, однако не рассекречивал, куда улетел. Теперь стало известно, что танцор проводит отпуск в Греции.

Свой 39-й день рождения судья "Танцев со звездами" решил отметить за границей. Влад Яма выбрал тихий курортный городок Аниссарас, что в Греции. С женой Лилианой и сыном Леоном звезда остановился в 5-звездочном отеле, в котором останавливался раньше.

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"Впервые мы побывали здесь 9 лет назад. За это время успели пожениться, открыть для себя Америку и стать родителями. И снова вернулись туда, где вместе с родителями мечтали об их будущем внуке", – поделился Влад Яма.

Каждое утро на курорте танцор начинает с пробежки по побережью Эгейского моря, а затем завтракает с семьей. Днем они релаксируют у бассейна, а вечером наблюдают за звездами на пляже.

Влад Яма поделился трогательным семейным кадром, сделанным во время ужина в живописной локации. Жена танцора выбрала для выхода обтягивающее атласное мини-платье красного цвета, тогда как он предстал в светлых брюках и футболке персикового цвета.



Влад Яма с женой и сыном в Греции / Фото из инстаграма танцора

Где раньше отдыхала семья Влада Ямы: