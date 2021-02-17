Моя дерзкая любимица: Ольга Фреймут поздравила дочь с днем рождения – милые фото
Популярная украинская телеведущая, участница проекта "Танцы со звездами" Ольга Фреймут трогательно поздравила дочь Злату с днем рождения. Она поделилась архивными фотографиями с первенцем.
Источник:инстаграм Ольги Фреймут
Новости из личной жизни знаменитостей всегда интересны поклонникам. В среду, 17 февраля, праздник в семье Ольги Фреймут. Ее старшая дочь Злата празднует день рождения.
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По этому случаю звездная мама сделала праздничную публикацию на личной странице в инстаграме. Ольга вспомнила самые яркие моменты с девочкой и обнародовала их архивные фотографии. Фреймут показала моменты путешествий, совместного времяпрепровождения. На них маленькая Злата позирует серьезной и уверенной в себе.
Доченька, с днем рождения! Будь счастливой, здоровой, а я всегда рядом, чтобы поддержать, защитить, обнять. С тобой связаны самые теплые воспоминания. Только с тобой так весело плыть против течения. Моя дерзкая любимица,
– написала в публикации ведущая.
Фото Ольги Фреймут с дочкой
Ольга Фреймут с дочкой / Фото с инстаграма Ольги Фреймут
Дочь Ольги Фреймут / Фото с инстаграма Ольги Фреймут
Ольга Фреймут с дочкой / Фото с инстаграма Ольги Фреймут
Дочь Ольги Фреймут / Фото с инстаграма Ольги Фреймут
Ольга Фреймут с дочкой / Фото с инстаграма Ольги Фреймут
Ольга Фреймут с дочкой / Фото с инстаграма Ольги Фреймут
Ольга Фреймут с дочкой / Фото с инстаграма Ольги Фреймут
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