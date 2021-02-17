Популярная украинская телеведущая, участница проекта "Танцы со звездами" Ольга Фреймут трогательно поздравила дочь Злату с днем рождения. Она поделилась архивными фотографиями с первенцем.

Новости из личной жизни знаменитостей всегда интересны поклонникам. В среду, 17 февраля, праздник в семье Ольги Фреймут. Ее старшая дочь Злата празднует день рождения.

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По этому случаю звездная мама сделала праздничную публикацию на личной странице в инстаграме. Ольга вспомнила самые яркие моменты с девочкой и обнародовала их архивные фотографии. Фреймут показала моменты путешествий, совместного времяпрепровождения. На них маленькая Злата позирует серьезной и уверенной в себе.

Доченька, с днем ​​рождения! Будь счастливой, здоровой, а я всегда рядом, чтобы поддержать, защитить, обнять. С тобой связаны самые теплые воспоминания. Только с тобой так весело плыть против течения. Моя дерзкая любимица,

– написала в публикации ведущая.

Фото Ольги Фреймут с дочкой



Ольга Фреймут с дочкой / Фото с инстаграма Ольги Фреймут



Дочь Ольги Фреймут / Фото с инстаграма Ольги Фреймут



Ольга Фреймут с дочкой / Фото с инстаграма Ольги Фреймут



Дочь Ольги Фреймут / Фото с инстаграма Ольги Фреймут



Ольга Фреймут с дочкой / Фото с инстаграма Ольги Фреймут



Ольга Фреймут с дочкой / Фото с инстаграма Ольги Фреймут