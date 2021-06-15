Видеоролик из дельфинария и сообщение с собственными мыслями SLAVIA оставила в инстаграме. Она призналась, что долго думала прежде чем опубликовать сообщение, но она убеждена, что тема дельфинариев – "значительно глубже и шире, чем кажется на первый взгляд, и касается не только посещения дельфинариев".

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"В последнее время со мной многое происходит впервые в жизни... Давно планировала эту встречу... милые, игривые, интеллектуальные... Дельфины – одни из самых любимых животных человека. Они очень умные, с веселым и дружелюбным характером. Дельфины это не рыбы, а млекопитающие, животные. Только формой тела и тем, что живут в воде они напоминают рыб. Дельфины рождают детенышей, а не откладывают икру, как рыба. Дельфины могут долго находиться под водой, но все же они нуждаются в воздухе", – рассказала SLAVIA краткую информацию о дельфинах, спросив у поклонников, верят ли они в дельфинотерапию.

Давно мечтала поплавать с дельфинами, бережно поконтактировать с этими милыми существами, но, колебалась, стоит ли идти в дельфинарий. Чтобы сделать выводы надо иметь опыт. Побывав там, почувствовала обмен энергии любви между животными и людьми. Предвидя различные реакции, все же решила написать пост, чтобы поднять этот вопрос. Мнения расходятся... Жду комментарии людей, которые имеют конкретные идеи по защите этих прекрасных представителей фауны,

– подытожила звезда.

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Реакция сети

Мнения поклонников по поводу дельфинариев разделились: одни поддерживают певицу и признаются, что сами ходили в дельфинарии:

"Вы удивительная женщина, которая радуется по-детски искренне. И думаю, что не один мужчина "позавидовал" дельфинам";

"SLAVIA, радуйтесь жизни! Вы замечательная, красивая как роза и умная женщина. Счастья вам и доброй судьбы! Успехов и женского счастья! Вы этого заслуживаете. Горжусь вами";

"Это невероятно!"

"Красивые, игривые, заметно, что любят людей".

Другие же сторонники осуждают такой поступок SLAVIA и отмечают, что разочаровались в женщине:

"Вы меня разочаровали! Ну как? Какие дельфинарии, какое счастье? Для дельфинов – это не счастье!!! У вам есть своя философия жизни и разве животные и неволя – это о жизни? Ну почему? Это не классно! Это не круто! Это не счастье!";

"SLAVIA, нет, только не вы, я не хочу отписываться от вас из-за этого видео, выступать лучше за закрытие дельфинариев. Уверена, в этом не только я вас поддержу. Эти гениальные животные должны жить на воле, а лечить детей можно и без помощи дельфинов, во всяком случае, нужно искать другие способы";

"Не понимаю, почему люди ходят в дельфинарии, а публичные люди и подавно... Хлорированная вода, изоляция дельфинов от их подобным... Выполнение трюков из-за голода... Короткая протяженность жизни в неволе... Кто-то борется, чтобы остановить это, а кто выставляет вот такие радостные для себя заметки... Мне кажется, надо прекращать жить поверхностно и смотреть, что стоит за таким "удовольствием";

"Я убеждена и верю лишь в то, что дельфины должны жить на свободе";

"Нет, только не вы!! Это совсем не положительно!!! SLAVIA, думала что вы имеете другой взгляд на мир... А тут такое видео!!! Стыд! Когда же наконец люди осознают, что дельфинарии, цирки, притравочные станции – это зло! Откройте глаза и пробудите сознание!";

"Отписка";

"Однажды была на спектакле дельфинов и больше никогда не пойду, бедные животные...";

"Чем больше узнаю людей, тем больше люблю я дельфинов".

Бывшая исполняющая обязанности Минздрава Украины Ульяна Супрун развеивала мифы о "пользе" дельфинотерапий и вообще о явлении дельфинариев.

Кто из звезд также раньше посещал дельфинарии