Неделю назад судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма с женой и сыном отправился в Майами. На курорте возлюбленная танцовщика Лилиана демонстрирует смелые look и демонстрирует идеальную фигуру.

Источник: инстаграм Лилианы Ямы

На новых фото она предстала в кожаных лосинах и топе.

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Смелый образ жены Влада Яма

Избранница известного украинского хореографа поделилась, что в январе в Майами холоднее всего, поэтому вместо фото в купальнике она публикует фотографии в костюмах. Для съемки на фоне пальм Лилиана Яма выбрала кожаные лосины с высокой талией, которые подчеркнули упругие ягодицы, топ без бретелек и кофту с молнией в зоне декольте. Look она довершила массивными кроссовками кислотного цвета.

Жена Влада Ямы распустила длинные волосы, которые роскошно развевались на ветру. Она сделала легкий макияж, выделив глаза и губы. Для пикантного фото, на котором продемонстрировала стройную талию и длинные ножки, Лилиана надела большие солнцезащитные очки.

"Уже успела выгулять новый костюмчик. Одежда, которая подчеркивает достоинства", – прокомментировала Лилия Яма свой образ.



Жена Влада Ямы в Майами / Фото Instagram / @liliya_yama



Жена Влада Ямы в Майами / Фото Instagram / @liliya_yama