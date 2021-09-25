Влад Яма отдыхает в Одессе с женой: страстные фото с джакузи

Украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма опубликовал новые фото с отдыха с женой в Одессе. Влюбленные наслаждались временем в джакузи с панорамным видом на море.

Влад и Лилия отпраздновали седьмую годовщину свадьбы. Танцор сделал сюрприз любимой, организовав выходные в фешенебельном одесском отеле. Вместе с супругами в маленький отпуск уехал 5-летний сын Леон.

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Новые фото Влада Ямы с женой

Даже после семи лет брака Владу и Лилии удается сохранять страсть и романтику в отношениях. В роскошном номере с панорамными окнами и видом на море влюбленные устроили нежную фотосессию.

Они позировали в джакузи, которое было наполнено пеной, и лакомились игристым шампанским. Вероятно, фотографировал звездных родителей их отпрыск.



Влад Яма с женой / Фото из инстаграма танцовщика



Влад Яма с женой / Фото из инстаграма танцовщика



Влад Яма с женой / Фото из инстаграма танцовщика

После того, как Влада раскритиковали за плавание с дельфинами, он заблокировал возможность комментировать и эту публикацию.