Почувствовал очень много неискренности, – Виталий Козловский выразил свои впечатления от выступления в Киеве

На днях Виталий Козловский, который служит в ВСУ, выступил на концерте "Новогодняя музыкальная платформа" в Киеве. Теперь он поделился своими впечатлениями от увиденного и услышанного.

Певец отметил, что он не против подобных мероприятий. Однако за время выступления почувствовал диссонанс и много неискренности.

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Виталий Козловский выразил свои впечатления от концерта в Киеве

Артист признался, что после пребывания на фронте ему очень необычно посещать подобные события, впрочем, он понимает, что жизнь продолжается.

Сплошной диссонанс. Я не могу сказать, что мне нравится. Я не против таких мероприятий, но я сегодня почувствовал очень много неискренности. Диссонанс появляется тогда, когда ты возвращаешься с передовой, когда ты возвращаешься в гражданскую жизнь. У меня даже депрессии были. Я просто на событии, да, мне необычно, но жизнь продолжается,

– сказал военнослужащий.

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Концерт "Новогодняя музыкальная платформа"