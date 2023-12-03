Почувствовал очень много неискренности, – Виталий Козловский выразил свои впечатления от выступления в Киеве
Источник:"Невероятная правда о звездах"
На днях Виталий Козловский, который служит в ВСУ, выступил на концерте "Новогодняя музыкальная платформа" в Киеве. Теперь он поделился своими впечатлениями от увиденного и услышанного.
Певец отметил, что он не против подобных мероприятий. Однако за время выступления почувствовал диссонанс и много неискренности.
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Виталий Козловский выразил свои впечатления от концерта в Киеве
Артист признался, что после пребывания на фронте ему очень необычно посещать подобные события, впрочем, он понимает, что жизнь продолжается.
Сплошной диссонанс. Я не могу сказать, что мне нравится. Я не против таких мероприятий, но я сегодня почувствовал очень много неискренности. Диссонанс появляется тогда, когда ты возвращаешься с передовой, когда ты возвращаешься в гражданскую жизнь. У меня даже депрессии были. Я просто на событии, да, мне необычно, но жизнь продолжается,
– сказал военнослужащий.
"Невероятная правда о звездах": смотрите видео онлайн
Концерт "Новогодняя музыкальная платформа"
- В конце ноября состоялось мероприятие по случаю вручения ежегодной премии "Новогодняя музыкальная платформа". К нему присоединилось немало украинских звезд. В то же время многие знаменитости отказались участвовать.
- Среди тех, кто выступил на сцене Виталий Козловский. Он вышел в военной форме и спел композицию "Тихим прикосновением".
- Кроме того, с Новым годом украинцев поздравила Вера Брежнева.
- Также известно, что на сцену вышли Амадор Лопес, Монатик, Позитив и многие другие звезды.