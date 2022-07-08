Виталий Козловский раскаялся за выступление в россии и интервью Снежане Егоровой: "Ну дебил"

Украинский музыкант Виталий Козловский рассказал, как его сменила война и смерть отца. Он признался об ошибках прошлого, о которых сожалеет.

Известный украинский певец Виталий Козловский сменился с начала войны. Он также рассказал, что эти изменения начались после смерти отца.

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Виталий Козловский об ошибках прошлого

Я до войны совершал много ошибок и вещей, которые никак не вписываются в жизнь львовянина. Жил какой-то бессознательной жизнью, такое впечатление, что жил в розовых очках. После того, как в прошлом году умер папа, мне стало очень стыдно за многие мои поступки, которые я совершал не думая,

– признался исполнитель.

В частности, Виталий Козловский вспомнил, как ездил в Россию и ходил на интервью к скандальной Снежане Егоровой. Тогда она спрашивала его о притеснениях русскоязычных во Львове.

Это не потому, что я такой злой или жадный и хочу денег побольше заработать. Это просто потому, что я вообще об этом не думал. Я поперся какого-то хр*на на интервью к Снежане Егоровой Это конченая личность, даже не личность, это просто **нутый человек. Я же человек доверчивый и открытый очень, а она спросила меня такое, за которое мне от многих львовян прилетало, А ей, промосковской шлюхе, это рассказал", – вспомнил артист.

, что после выступления в России выступления Виталия Козловского начали отменять, а его песни исчезли с радиостанций. Теперь артист понимает, за что и почему получил такую "пощечину" от украинцев, но раньше это его удивляло.

Потеря отца очень изменила мировоззрение Козловского: "Прошло где-то 40 дней, я очень иначе начал чувствовать жизнь и свои поступки. Я понял, что сначала надо подумать, а потом говорить, делать. Потому как минимум это может кого-то оскорбить. И я понимаю, что я своими поступками обижал людей, которые верили в меня, которым я мог нравиться. Эта ответственность была затуманена. Сегодня я многое понял и мне очень приятно, что многие наши коллеги после 24 числа поняли и поняли и стали более сознательными в своих поступках".

Полное интервью с Виталием Козловским: смотрите видео

Как война сменила Виталия Козловского

Музыкант признался, что не меньшее влияние на него оказала война. Он показал свою эмоциональность и безудержность.

"Я очень эмоциональный человек и чрезвычайно несдержан, как оказалось во время войны. Послал всех тех, с кем общался до войны с россии. И в принципе сегодня я могу сказать, что очень радикально настроен по отношению к каким-то украинским взглядам. Я никогда не был столь патриотом, насколько сегодня есть. Никогда не был таким сознательным украинцем, как я стал во время войны", – заявил артист.