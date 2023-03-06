Меня начали воспринимать как "проститутку", – Козловский о непристойных предложениях от женщин

Певец Виталий Козловский вспомнил, какие непристойные предложения получал от женщин. В частности, его приглашали выступить в очень необычном месте.

Артист признается, что такие предложения к нему начали поступать уже после того, как он остался без продюсера. Об этом он рассказал в новом интервью.

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По его словам, предлагали даже концерт в сауне. Козловский рассказал, что такое предложение поступило от женщины где-то 45 лет, которая была красивая.

Мне рассказали, что она хочет сделать концерт в нетривиальных условиях – в сауне. Конечно, мы отказались, я об этом не жалею,

– уверяет певец.

Он добавил, что за это на тот момент предлагали немало денег, даже больше, чем на корпоратив.

"Самое смешное, что такие предложения ко мне начали поступать уже без продюсера и, когда я начал постить свои голые фотографии, меня начали воспринимать не как артиста, а как "проститутку", – ответил Козловский.

Он напомнил, что тогда сделал себе спортивное тело за 2,5 месяца. "Потом снял его в клипе, мне нужно было это где-нибудь показать", – добавил артист.

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