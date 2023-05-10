Виталий Козловский признался, почему скрывает любимую и сколько денег тратит

Певец Виталий Козловский не одинок и живет вместе со своей избранницей. Однако артист ее скрывает. Теперь Козловский объяснил, почему скрывает любимую и рассказал о своих финансах.

В интервью артист отметил, что личную жизнь он не хочет выставлять для публики. Еще в 2020 году Козловский жил с девушкой и даже задумывался о женитьбе, однако неизвестно, это та же избранница.

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Почему Козловский скрывает любимую

Певец не понимает, почему все говорят о личной жизни.

Я лучше буду рассказывать о своей музыке. Вот когда мне станет неинтересно об этом говорить или когда я опустею в плане творчества, но мне нужно будет себя как-то "держаться на плаву", то я буду перекрывать какими-то личными историями и хайпами.

– заявил Козловский.

Также Козловский признался, что готов стать отцом. Более того, он с избранницей уже тщательно работает над этим вопросом. Но пока попытки зачать ребенка безуспешны. Певец признался, что обращался к специалистам, проблем у него не обнаружили.

На что живет Козловский

Артист откровенно заговорил о своих доходах и расходах во время полномасштабной войны в Украине. По его словам, он тратит около 50 – 60 тысяч гривен в месяц.

"Это гораздо меньше, чем в мирное время. Возможно, это 50 – 60 тысяч гривен в месяц. Но это квартплата, еда, бензин и тому подобное", – поделился Козловский.

Он отметил, что его заработок сейчас существенно снизился. Ведь за прошлый год он провел всего пять корпоративов. А самая большая сумма, которую Виталий заработал за этот год – это более 100 тысяч гривен.

Добавим, что у Виталия Козловского есть и финансовые обязательства. Артист должен выплатить долг экспродюсеру Игорю Кондратюку. В настоящее время эта сумма составляет около двух миллионов гривен.

Но для сегодняшнего времени это очень много. Трудно сейчас очень заработать. Я просто выплачу эти средства, потому что с такими людьми не хочется иметь диалогов. Этот вопрос надо закрыть и все,

– сказал он.

Смотрите интервью с Виталием Козловским: видео

Напомним, в феврале у Виталия Козловского получился фантастический клип "О нас", снятый на тонком льду Киевского водохранилища. Он о чувствах, потому что певец верит, что сама любовь не дает опустить руки в темные времена и мотивирует ежедневно.