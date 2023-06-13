"Вот и ко мне пришла": Виталий Козловский получил повестку и показался в военкомате

Украинский музыкант Виталий Козловский сообщил, что получил повестку. Он показал фото, как заполняет документы в военкомате.

Мобилизация в Украине продолжается: украинский певец Виталий Козловский получил повестку. Он сообщил об этом на своей странице – опубликовал фото из военкомата.

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Виталий Козловский получил повестку

"Вот и ко мне пришла повестка", – лаконично прокомментировал кадр артист.



Виталий Козловский получил повестку / Фото из инстаграма Виталия Козловского

Поклонники певца в комментариях разделились мысленно – кто-то считает, что Виталий Козловский сделал фото для пиара.

"Вы что действительно думаете, что он будет мобилизован? Не смешите";

"Получить еще не значит уйти, пиар";

Другие поддерживают артиста, некоторые считают, что ему лучше продолжать петь.

"Такие люди нужны стране для лечения души песнями. Каждому нужно воевать на своем фронте. Оставайтесь с нами";

"Все будет хорошо, верю Вы искренний и не подведете. С Богом, берегите себя. Такие певцы и такие голоса должны звучать";

"Береги себя! Обнимаю крепко и всем сердцем люблю!";

"Пусть высшие силы вас оберегают";

"Люди чего вы такие злые. Правда, не правда ли, это на его совести. Вы за себя отвечайте, а не за кого-то".

Заметим, что недавно Виталий Козловский рассказывал, что его мать в Италии не имеет устойчивой позиции по поводу российского вторжения. Она "зашевелилась" только тогда, когда муж сестры Козловского получил повестку.

Мать просила "отмазать" его от службы, но Виталий жестко отказал и заверил, что и себя отмазывать не собирается, если повестка придет. "Я так же пойду", – говорил музыкант.