Мобилизированный Виталий Козловский показался с автоматом и рассказал о своем графике учений

Виталий Козловский, недавно мобилизованный в ВСУ, показался на учениях. На фото артист был с автоматом. Он рассказал о графике учений и признался, что делает во время воздушных тревог.

Козловский время от времени делится в соцсети кадрами по боевой подготовке. В частности, на днях певец-военный показал, в каких условиях живет во время учений.

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Теперь Виталий поделился новым фото из полигона, на котором изображен в форме и с автоматом. Он рассказал о своем графике во время военных учений. По его словам, сейчас певец ежедневно просыпается в 6 утра, отбой – в десять вечера.

В последние дни прохождения программы боевой подготовки на полигоне. Основа всего здесь – дисциплина. Подъем в 6:00, отбой – в 22:00. Если ночью тревога – идем в укрытие. Безопасность важна! Целый день – изнурительные тренировки. В воскресенье есть возможность немного отдохнуть, восстановить силы,

– поделился Козловский.



Виталий Козловский показал фото с учений / Фото с его инстаграммы

Также певец рассказал о собратьях. В его своде 14 человек и все они из разных уголков Украины.

"Абсолютно разные, но похожие и единственные в порыве защищать родную Украину. Когда есть большая мотивация, тогда есть и силы. Даже тогда, когда их нет", – добавил артист.

Звездные коллеги и поклонники поддержали его и заявили, что гордятся им:

"До сих пор мозг не готов воспринимать то, что видят глаза. Потому что у тебя даже взгляд изменился. В нем покой и уверенность! Горжусь тобой безгранично. Ты пример настоящего патриота и мужественного мужчины!"

"Сынок, родной, обнимаю".

"Себя берегите! А тех паскуд, которые лезут к нам уничтожите, сотрите с лица земли... Будем ждать вас на концертах после победы".

"Виталий, главное береги себя и возвращайся домой живым".

"Обнимаю тебя крепко-крепко".

"Я горжусь тем, что в моей стране есть такие мужчины. Ты – символ мужества! Я верю в то, что враг не победит, потому что нас защищают такие мужчины".

"Думаю о тебе ежесекундно! Горжусь и верю! Спасибо судьбе, что знаю тебя!"

"Такой мужественный. Гордимся тобой и любим безгранично!"

Напомним, что еще 13 июня Виталий Козловский сообщил, что получил повестку. Через неделю после мобилизации он появился в форме и с оружием. С тех пор артист официально стал военным и поступил в бригаду Национальной гвардии Украины "Рубеж".

Пока артист-нацгвардиец находится на учениях, поэтому показывает фанам кадры из полигона. Он изучает боевое оружие, учится стрельбе, копает и маскирует окопы, овладевает первой медицинской помощью. Прошло уже около трех недель боевой подготовки.