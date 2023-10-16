Виталий Козловский ответил на упреки Кондратюка: "В поливе грязью я живу уже 11 лет"
Источник:Виталий Козловский
Публичный конфликт между Виталием Козловским и Игорем Кондратюком продолжается. На днях продюсер назвал певца лжецом и объяснил, что забирает меньшую часть его военной зарплаты. Теперь Козловский ответил на упреки Кондратюка.
Певец в соцсетях заявил, что из-за долга бывшему продюсеру с его карточки списывают большие суммы. Оказывается, с такой проблемой сталкиваются многие военные.
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Ответ Козловского на заявления Кондратюка
Козловский отреагировал на заявления продюсера о том, что он лжет. Ранее певец говорил, что с него списывают большие суммы, хотя Кондратюк заявил, что забирает всего 20 процентов с его зарплаты.
Виталий сначала извинился перед подписчиками из-за этого конфликта в публичном пространстве.
Извиняюсь перед всеми, кто в это страшное время, когда столько беды вокруг, вынужден читать эти ссоры. Но моя страница – это возможность говорить правду, разъяснить ситуацию и оградить себя от извращений и поливов грязью, в которых я живу уже 11 лет,
– заявил Козловский.
После этого артист заявил, что действительно платит большие суммы, но большая часть их идет на погашение штрафа в государственный бюджет.
Козловский высказался о конфликте с Кондратюком / Скриншот по его инстаграмме
"Под эти списания с карты идут даже "боевые", – уточнил Виталий.
Также певец привел слова юриста о проблемах взыскания долгов с военных. Пока для защитников нет отсрочки. Для этого в Украине должны принять соответствующий закон или стороны могут договориться самостоятельно.
Козловский пытался договориться с бывшим продюсером, но тот отказывается встретиться.
С 2012 года Игорь Кондратюк избегает любых предложений встретиться, обсудить эту ситуацию и найти ее решение. Его выбор – судиться, взимать, оскорблять меня в публичном пространстве и игнорировать человеческую коммуникацию,
– объяснил артист.
Он отметил, что эта история нуждается в разглашении, поскольку нужно забрать такие пробелы в законодательстве.
Козловский рассказал о долге перед Кондратюком / Скриншот по его инстаграмме
Что известно о ссоре между Козловским и Кондратюком
- Конфликт между артистами начался из-за того, что Козловский досрочно расторг договор с Кондратюком. Последний обвинил певца в нарушении авторского права, ведь музыкант продолжал петь песни, написанные в ходе их сотрудничества. Кондратюк подал в суд.
- Суд Козловский проиграл. В 2022 году певец был должен бывшему наставнику 300 тысяч долларов. Кроме того, продюсер требовал от артиста еще по 5 тысяч долларов за каждую исполненную песню.
- На днях Виталий Козловский заявил, что до мобилизации он выплатил все деньги. Но, по его словам, во время службы в ВСУ долг снова появился. Артист заявил, что выплатил 1 миллион гривен Кондратюку, но осталось еще 2 миллиона.
- Продюсер ответил, что с певца взимается 1/5 часть зарплаты. По его словам, в августе он получил 4608 гривен, в сентябре – 4586 гривен, а это – 20% от зарплаты Козловского. Кондратюк сообщил, что певец пока в целом выплатил 42 803 гривны - примерно 2% от суммы, которую задолжал.