Козловский грубо ответил Кондратюку, который советует ему продать орден от Зеленского

Десять лет назад Виталий Козловский ушел от продюсера Игоря Кондратюка, но до сих пор должен ему деньги. Экс-наставник в шутку посоветовал певцу продать орден от Зеленского, но тот разозлился и грубо ответил.

В День Независимости Украины президент присвоил Виталию Козловскому орден за заслуги ІІІ степени. Это вызвало удивление и насмешку в сети и кулуарах шоу-биза. В частности, экс-продюсер Игорь Кондратюк напомнил певцу о долгах и подколол, что если не удается заработать на корпоративах, то пусть продает медаль и отдает "кучу денег", которую должен.

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Козловский грубо ответил Кондратюку из-за ордена от Зеленского

Виталий Козловский подчеркнул, что орден еще в руках не держал – ему его никто не давал, и брать он не спешит. "Он меня сегодня не согреет, он меня сегодня не накормит", – говорит звезда. Кондратюка же он назвал "маленьким пуйлом" и посоветовал устраивать свою жизнь, а не лезть в его.

"Кошмарит меня уже 10 лет вместо того, чтобы взять свою мудрость и устроить свою нормально жизнь, а не везде токсично рассказывать комментарии обо всех, какие все вокруг плохие", – отреагировал Виталий Козловский.

Он сейчас дает мне совет "иди продай медаль и отдай мне деньги"? Я приду к нему, брошу ту медаль ему в морду, пусть сам продает ту медаль и забирает себе те деньги, конченый,

– резко добавил артист.

Козловский и сам не прочь обогатиться на ордене от Зеленского. Когда он узнал о государственной награде, то сразу спросил: "А деньги нам за это дадут?" Звезда подчеркнул, что не меркантилен, просто во время войны "ничего не зарабатывает, только ездит".

Виталий Козловский также поставил на место певицу и телеведущую Анжелику Рудницкую, которая после награждения стыдила его за выступление в России на 9 мая.

"Я был бы готов Анжелике Рудницкой этот орден просто подарить. Возможно, ей просто чего-то не хватает в жизни, каких-либо знаков отличия. Я готов ей его отдать", – высказался артист.