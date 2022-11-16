Козловский грубо ответил Кондратюку, который советует ему продать орден от Зеленского
Источник:ЖВЛ
Десять лет назад Виталий Козловский ушел от продюсера Игоря Кондратюка, но до сих пор должен ему деньги. Экс-наставник в шутку посоветовал певцу продать орден от Зеленского, но тот разозлился и грубо ответил.
В День Независимости Украины президент присвоил Виталию Козловскому орден за заслуги ІІІ степени. Это вызвало удивление и насмешку в сети и кулуарах шоу-биза. В частности, экс-продюсер Игорь Кондратюк напомнил певцу о долгах и подколол, что если не удается заработать на корпоративах, то пусть продает медаль и отдает "кучу денег", которую должен.
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Козловский грубо ответил Кондратюку из-за ордена от Зеленского
Виталий Козловский подчеркнул, что орден еще в руках не держал – ему его никто не давал, и брать он не спешит. "Он меня сегодня не согреет, он меня сегодня не накормит", – говорит звезда. Кондратюка же он назвал "маленьким пуйлом" и посоветовал устраивать свою жизнь, а не лезть в его.
"Кошмарит меня уже 10 лет вместо того, чтобы взять свою мудрость и устроить свою нормально жизнь, а не везде токсично рассказывать комментарии обо всех, какие все вокруг плохие", – отреагировал Виталий Козловский.
Он сейчас дает мне совет "иди продай медаль и отдай мне деньги"? Я приду к нему, брошу ту медаль ему в морду, пусть сам продает ту медаль и забирает себе те деньги, конченый,
– резко добавил артист.
Виталий Козловский также поставил на место певицу и телеведущую Анжелику Рудницкую, которая после награждения стыдила его за выступление в России на 9 мая.
"Я был бы готов Анжелике Рудницкой этот орден просто подарить. Возможно, ей просто чего-то не хватает в жизни, каких-либо знаков отличия. Я готов ей его отдать", – высказался артист.
- Интересно, что раньше Козловский сам рассказывал о долгах перед Кондратюком. В июле этого года он назвал сумму, которую должен экс-продюсеру – это миллионы и 5 тысяч долларов за каждую песню. Певец даже хотел продать квартиру отца в Киеве, но понял, что этих денег не хватит.