"Знакомьтесь": Виталий Ким показал нового члена семьи – трогательное видео
Источник:инстаграмм Виталия Кима
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким познакомил украинцев с новым членом своей семьи. Теперь дома у Кима есть котик, которого зовут Марчело.
Трогательный ролик Ким опубликовал на личной странице в инстаграмме, за которой следят 569 тысяч пользователей сети.
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Виталий Ким показал домашнего любимца
Глава Николаевской ОВА и любимец украинцев рассказал, что рыжего котика породы Мэйн-Кун ему привезли из Одессы. Котенок назвали Марчело. Теперь он будет жить дома у Кима и радовать в такое сложное время. На видео, которым поделился Ким, Марчело играет с кисточкой.
Знакомьтесь, из Одессы приехал новый член семьи. Зовут Марчело,
– написал Виталий под видео.
Подписчики Кима уже засыпали котика комплиментами и желают, чтобы он принес Украине победу.
- "Пусть этот котик принесет нам победу!"
- "Какой красивый котик!"
- "Боже, какое счастье рыженькое!"
- "Он просто лев! Красавец!"
- "Класс, красавчик!"