Виталий Борисюк и Ольга Сумская 28 лет назад потеряли сына: потрясающее признание
Источник:ЖВЛ
Известный актер, заслуженный артист Украины Виталий Борисюк впервые рассказал, что он с Ольгой Сумской ждал рождения сына. Однако у женщины произошел выкидыш. Мужчина жалеет, что впоследствии у них так и не родился сын.
Виталий Борисюк и Ольга Сумская уже 25 лет состоят в браке. Но впервые актриса забеременела от Виталия еще до того, как вышла за него замуж.
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Первая беременность Ольги Сумской
Виталий рассказал, что впервые Ольга забеременела в 1993 году. Они нетерпеливо ждали малыша и были невероятно счастливы, когда узнали, что родится мальчик.
Во время беременности Сумская не переставала работать и снималась одновременно в трех проектах. Из-за постоянной нагрузки, усталости и стресса у женщины произошел выкидыш.
Это был трагический момент... Сейчас сын был бы уже взрослым,
– сказал Борисюк.
Мужчина добавил, что вторая беременность любимой тоже едва не оборвалась. Но на этот раз Ольга легла в больницу и находилась под наблюдением медиков. Их дочь Анна родилась раньше указанного срока. Когда у будущей мамочки поднялось давление, врачи сказали, что готовят экстренное кесарево сечение.
Он помог спасти жизнь дочери, но нанес удар здоровью Оли. Она потеряла два литра крови,
– вспомнил Виталий.
Ольга Сумская с мужем и дочкой / Фото из инстаграма актрисы
Борисюк и Сумская уже 25 лет живут в счастливом браке. Но мужчина жалеет, что они не смогли стать родителями сына. Он не прекращает мечтать о наследнике. К слову, прадед Виталия Борисюка стал отцом в 58-летнем возрасте.Напомним, недавно Ольга Сумская опубликовала в сети архивное фото, на котором позировала обнаженной в особом положении. Как раз тогда она была беременной второй дочерью – Анной.