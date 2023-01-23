Виктория Варлей вспомнила, как встретилась с Тодоренко: что предательница сказала ей о войне
Источник:Олицкая
Участница "Холостяка" Виктория Варлей рассказала, что дружила с предательницей Региной Тодоренко. Однажды они неожиданно встретились в Дубае и побеседовали о войне.
Актриса и участница "Холостяка" Виктория Варлей призналась, что долгое время знакома с певицей Региной Тодоренко. Они хорошо дружили, хотя и редко встречались, когда предательница приезжала в Киев. Но после 24 февраля Виктории было непонятно, какую позицию будет придерживаться подруга.
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Что говорила Регина Тодоренко Варлей о войне
Актриса рассказала, что видела сообщения Регины Тодоренко о войне – где она выступает за абстрактный мир, пишет о неоднозначности и пытается усидеть на двух стульях. Это Вику возмутило, она даже писала ей сообщение, но она не отвечала.
Варлей призналась, что однажды летом в Майами она неожиданно увидела Регину Тодоренко с мужем на бранче. Тогда она решила поинтересоваться, какова позиция у певицы.
Она немного "на слезе" это все говорила. Что ей тяжело, потому что у нее мужчина – россиянин и дети наполовину украинцы. То есть, знаешь, для меня – это было оправдание,
– поделилась актриса.
Небольшой разговор у Виктории состоялся и с россиянином Топаловым – мужем Регины. "Он спросил, где мои родители. Он сказал, что это все полный крах и триндец, что непонятно, как такое может происходить в XXI веке. То есть такие стандартные фразы".
- Отметим, Регина Тодоренко в то время находилась на 9 месяце беременности, поэтому Варлей решила не вдаваться в скандал. В июле артистка во второй раз стала мамой и назвала своего сына Миром – в Украине это решение назвали верхом абсурда и цинизма.
- Регина уже не упоминает о вторжении, бомбардировке городов Украины, террористических актах и геноциде. Предательница продолжала развивать карьеру и красовалась на светских мероприятиях в Москве. Но циничное молчание не осталось безнаказанным – в конце октября она попала под санкции СНБО.