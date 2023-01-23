Мне там было очень тяжело, – почему Вика из "Холостяка-12" вернулась из Москвы в Украину

Виктория Варлей, которая была участницей 12-го сезона шоу "Холостяк", в новом интервью рассказала об учебе в Москве. Почему актриса не осталась там работать – узнайте дальше.

Еще до начала войны многие украинские актеры ездили сниматься в России. Постепенно развивалось украинское кино и многие вернулись домой, чтобы играть в отечественных лентах. Среди таких актеров есть и Виктория Варлей.

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Я окончила институт кино и телевидения и решила двигаться дальше. Хотела московскую школу, в тот момент в России снимали очень много кино и это было на уровень выше, чем в Украине. Поэтому я уехала, хотела попробовать себя там. Но с россиянами мы действительно очень разные ментально. Мне там было очень тяжело. Это принятие, что есть условный "царь", которое мне никогда не было понятно. Поэтому я даже не пошла там работать в театр, вернулась в Украину,

– поделилась Варлей.

В Украине одной из популярнейших работ Виктории стал сериал "Суперкопы". В этой ленте девушка играла вместе с Тарасом Цымбалюком. На съемочной площадке между актерами завязался роман. Как стало известно впоследствии, Тарас покинул первую жену, потому что стал встречаться с Варлей.