Я хочу, чтобы тот врач горел в аду, – Вика из "Холостяка-12" призналась, что делала аборт
Источник:ютуб-канал "Олицкая"
Участница 12 сезона "Холостяка" и бывшая девушка Тараса Цымбалюка Виктория Варлей призналась, что делала аборт. Тогда актриса была на третьем месяце беременности.
Она была вынуждена прервать беременность, поскольку ребенок мог родиться больным или умереть после рождения. Врачи настаивали на том, чтобы Виктория сделала аборт.
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Виктория Варлей сделала аборт
В то время актрисе было 32 года. Она забеременела от парня, с которым была в отношениях до Тараса Цимбалюка. Любимый Виктории лечил сыпь на лице, принимал сильные гормональные таблетки и врач не предупредил, что во время лечения нельзя зачинать ребенка.
Я забеременела. Он принимал какие-то лекарства, с которыми нельзя было зачать ребенка. Я не знаю, как тот врач, который прописал ему это лекарство, не предупредил об этом. Я хочу, чтобы тот врач горел в аду. Потому что когда мы это выяснили, я уже была почти на третьем месяце беременности,
– рассказала Варлей.
Актриса консультировалась со многими врачами и все говорили, что нельзя оставлять ребенка. Когда Варлей вели на операцию, она впервые потеряла сознание: "Мне все говорили, что УЗИ не покажет, здоров ли ребенок, что рожу ребенка и он даже до года не доживет. Было тяжело".
После аборта Виктория работала с психологом. Ей до сих пор трудно говорить на эту тему, поскольку постоянно думает о том, что сейчас могла быть мамой. Теперь девушка мечтает о детях от любимого, за которого недавно вышла замуж. В настоящее время супруги проходят все необходимые обследования.
Мы нашли здесь врача, я сдаю все анализы. Но я и в Киеве обследовалась, у меня все супер. Более того, у меня овулируют два яичника, есть вероятность родить двойню. Я всегда думаю, что, может быть, Бог сделал именно так, что теперь у меня будут сразу двое детей. Очень этого хочу,
– призналась 38-летняя актриса.
Напомним, в постшоу "Холостяка" Виктория Варлей призналась, что вышла замуж в США. Ее избранником стал россиянин Петр, который, по словам актрисы, осуждает войну. Как выяснилось, они познакомились еще задолго до участия Вики в "Холостяке". После вылета девушка вернулась в США, встретилась с Петром и их история переросла в брак. У мужчины двое детей от первой жены, сейчас супруги работают над своими детьми.