Я хочу, чтобы тот врач горел в аду, – Вика из "Холостяка-12" призналась, что делала аборт

Участница 12 сезона "Холостяка" и бывшая девушка Тараса Цымбалюка Виктория Варлей призналась, что делала аборт. Тогда актриса была на третьем месяце беременности.

Она была вынуждена прервать беременность, поскольку ребенок мог родиться больным или умереть после рождения. Врачи настаивали на том, чтобы Виктория сделала аборт.

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Виктория Варлей сделала аборт

В то время актрисе было 32 года. Она забеременела от парня, с которым была в отношениях до Тараса Цимбалюка. Любимый Виктории лечил сыпь на лице, принимал сильные гормональные таблетки и врач не предупредил, что во время лечения нельзя зачинать ребенка.

Я забеременела. Он принимал какие-то лекарства, с которыми нельзя было зачать ребенка. Я не знаю, как тот врач, который прописал ему это лекарство, не предупредил об этом. Я хочу, чтобы тот врач горел в аду. Потому что когда мы это выяснили, я уже была почти на третьем месяце беременности,

– рассказала Варлей. Актриса консультировалась со многими врачами и все говорили, что нельзя оставлять ребенка. Когда Варлей вели на операцию, она впервые потеряла сознание: "Мне все говорили, что УЗИ не покажет, здоров ли ребенок, что рожу ребенка и он даже до года не доживет. Было тяжело".