Виктория Смеюха призналась, сколько стоит ее выступление на Новый год

Бывшая солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха будет выступать на новогодние праздники. Но ее гонорар в такие дни будет соответствующим: не менее 10 тысяч долларов.

После публичной ссоры бывшие солистки группы "НеАнгелы" не будут выступать вместе как коллектив. И Слава Каминская, и Виктория Смеюха будут продолжать только сольные карьеры даже в концертной деятельности.

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Какой гонорар Виктории Смеюхи на Новый год

Виктория Смеюха поделилась, что для нее не проблема выступать 31 декабря. Однако сам Новый год она встречает с близкими.

"За 15 лет я привыкла быть на виду и работать для своей любимой публики. Мне не сложно выйти на сцену 31 декабря. Даже несмотря на то, что это семейный праздник, я всегда это понимала", – поделилась певица.

Артистка призналась, что не любит обсуждать гонорары. Но все-таки рассказала, что менее чем за 10 тысяч долларов (более 270 тысяч гривен) на сцену не выйдет.

Это такой коммерческий вопрос, который я бы не сильно хотела обсуждать. Говорить о ценах – это не творческое дело. Скажу только, что это точно не менее 10 тысяч долларов,

– рассекретила Виктория.

Виктория Смеюха / Фото из инстаграма звезды