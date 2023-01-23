Виктория из "Холостяка" рассказала правду об изменениях во внешности: как она выглядела до этого

Актриса Виктория Варлей, участвовавшая в "Холостяке", уже признавалась о том, что делала пластические операции. Она подробно рассказала о манипуляциях с внешностью и показала свои фото "до".

Виктория Варлей из "Холостяка" в интервью поделилась не только признаниями о личном, но и рассказала о пластических операциях – манипуляциях с внешностью, которые сделала.

Смотрите также Виктория Варлей призналась, что сбежала из "Холостяка" к мужчине-россиянину

Варлей о пластических операциях

Виктория призналась, что первую пластическую операцию провела в 34 года. За один период она совершила несколько манипуляций.

Это все я делала за раз. Грудь, трансконъюнктивальная пластика. Частично вырезанные Биша. И еще делала липо нижней части лица. Но сделали плохо. Я обращалась к другим врачам, с этим подбородком, где я только не ходила. Здесь врач мне объяснил: "Вико, невозможно это сделать. Надо вырезать гланды". То есть это моя анатомия лица,

– призналась Виктория.

Участница "Холостяка" рассказала, что делала грудь только ради наставшего на этом решении парня-американца. Все остальное девушка сделала для карьеры. "Все, что я сделала на лице, я сделала ради профессии. Мне не нравилось, как выглядело под глазами. Тоже были щечки, оно удивительно выглядело для меня. Грудь, может, и не делала бы. У меня не было комплексов, американец- парень имел пунктик относительно большой груди. Он хотел, чтобы я сделала больше".

Все пластики обошлись Виктории примерно в 10 тысяч долларов. Но кроме того, она часто бывает у косметолога и делает другие манипуляции: колет ботокс или делает аппаратные процедуры.

Варлей добавила, что положительно относится к таким изменениям во внешности. Теперь она планирует снова сделать пластику груди, но на этот раз уменьшить ее – девушка чувствует себя некомфортно. Но на это она решится только в Украине. "Верю, что скоро закончится это паскудство и смогу вернуться домой. Во-первых, здесь это дорого. То, что у нас будет стоить 7 – 8 тысяч, здесь будет 50. Мамопластика будет где-то 20 – 25".

Как Виктория выглядела в пластику

В инстаграмм-сторез актриса опубликовала коллаж из фото, на которых показала себя еще до пластических операций. Она поделилась, что проделала колоссальную работу над собой.



Виктория до операций / Фото с инстаграм-сториз



Виктория до операций / Фото с инстаграм-сториз

Заметим, что среди участниц "Холостяка" об уколах и блефаропластике признавалась и Марина. Она показывала, как выглядела за 2 года до манипуляций с внешностью.