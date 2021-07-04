Виктория и Дэвид Бекхэмы празднуют годовщину свадьбы: романтические фото супругов

Знаменитые британские супруги Виктория и Дэвид Бекхэмы празднуют годовщину свадьбы. Ровно 22 года назад влюбленные зарегистрировали свой брак. По этому случаю подборку романтических фото одной из самых крепких звездных пар смотрите на Showbiz 24!

Бекхэмы пример для многих поклонников в разных странах мира. Им удалось не только воспитать прекрасных детей, но и сохранить романтику в отношениях после многих лет брака. Любовь длиной в 22 года началась с футбольного матча.

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История любви Дэвида и Виктории

Модельер Виктория и футболист Дэвид начали встречаться после того, как вместе побывали на благотворительном футбольном матче в 1997 году.

Уже в следующем году пара объявила о помолвке.

4 марта 1999 года пара впервые стала родителями. Виктория подарила избраннику сына Бруклина.

4 июля 1999 года Бекхэмы поженились в ирландском замке.

Виктория получила в подарок от любимого роскошное кольцо, стоимость которого составляет 250 тысяч долларов.

Сейчас у пары трое сыновей и одна дочь: Бруклин Джозеф, Ромео Джеймс, Круз Дэвид, Харпер Севен.

Бруклин Бекхэм помолвлен с известной актрисой и моделью Николой Пельц. Вскоре в знаменитой семье сыграют свадьбу. Родители Бруклина поддержали его выбор и очень довольны будущей невесткой.

Данные собраны на основе Википедии

Самые романтические фото Виктории и Дэвида Бекхэмов



Дэвид и Виктория Бекхэмы в 1998 году / Фото Getty Images



Дэвид и Виктория Бекхэмы в 1999 году / Фото Getty Images



Виктория и Дэвид Бекхэмы в 2003 году / Фото Getty Images



Дэвид и Виктория Бекхэмы в 2003 году / Фото Getty Images



Бекхэмы на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году / Фото Getty Images



Дэвид и Виктория Бекхэмы в 2019 году / Фото Getty Images





Дэвид и Виктория Бекхэмы / Фото с инстаграма дизайнера



Дэвид и Виктория Бекхэмы / Фото с инстаграма дизайнера



Виктория и Дэвид Бекхэмы / Фото с инстаграма дизайнера



Влюбленные Бекхэмы на праздновании дня рождения сына / Фото с инстаграма дизайнера