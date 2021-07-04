Виктория Бекхэм трогательно поздравила мужа с годовщиной брака: забавные архивные кадры

Британские звездные супруги Виктории и Дэвида Бекхэмов празднуют годовщину свадьбы. Пара уже поздравила друг друга с праздничным днем. Они очаровали сеть архивными фото и видео.

4 июля, ровно 22 года назад, свой брак зарегистрировала одна из самых крепких пар мирового шоу-бизнеса. Виктория и Дэвид Бекхэмы являются примером для многих поклонников супругов.

Советуем прочитать Виктория и Дэвид Бекхэмы празднуют годовщину свадьбы: романтические фото супругов

Виктория Бекхэм поздравила мужа с годовщиной

В воскресенье пара празднует годовщину свадьбы. Вероятно, они уже поздравили друг друга вживую, но также опубликовали трогательные посты в социальных сетях.

Виктория Бекхэм опубликовала трогательный ролик, где показала немало архивных кадров. На видео влюбленные обнимаются, смеются, танцуют и развлекаются.

Я люблю тебя, Дэвид. Поздравляю с годовщиной,

– написала модельер под публикацией.

Жену поздравил и Дэвид Бекхэм, опубликовав фото из семейного архива на личной странице в инстаграме.

Прошло 22 года, а мы, как и раньше, выбираем парные наряды. С юбилеем, я так сильно тебя люблю и благодарю, что подарила мне наших удивительных детей. Так мы все можем одеваться одинаково,

– с юмором написал Дэвид Бекхэм.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Знаменитое супруги получили множество поздравлений с годовщиной в комментариях под постами. Поклонники до сих пор восхищаются парой и их безупречными отношениями.