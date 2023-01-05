Хотя в этом году рождественский Львов совсем не такой, как его привыкли видеть туристы, но это не помешало супругам хорошо провести время. Кристина даже успела похвастаться новым аутфитом.

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Зимний look Кристины Решетник во Львове

Ведущий опубликовал несколько фото, где позирует с женой на площади Рынок. Кристина предстала перед камерой в серых брюках, кофте и пуховике. Соединила наряд с синей обувью с белой подошвой. Волосы уложила ровно и надела стильную шапку. На лице сделала легкий макияж. Григорий также выбрал для прогулки комфортный наряд.

Заканчивается наше 3-дневное романтическое путешествие во Львов. Гуляли по городу и наслаждались общением друг с другом. Очень важно для отношений порой оставаться наедине. Теперь возвращаемся к сыновьям, чтобы остальные каникулы провести с ними и хоть немного порадовать их,

– написал Решетник под фото.

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Напомним, в новогоднюю ночь Григорий был ведущим вечеринки в одном из лучших комплексов отдыха Украины, расположенном во Львове. Чтобы встретить Новый год вместе, Кристина поехала туда с Григорием. Там же встречали 2023 год Леся Никитюк, которая была ведущей, и блоггерка Саша Бо с мужем.