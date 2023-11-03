В жизни бы не купила себе, – Репяхова показала дорогой подарок от Виктора Павлика на годовщину
Источник:Екатерина Репяхова
4 ноября Виктор Павлик и его супруга Екатерина Репяхова отмечают годовщину их знакомства. Судьбоносная встреча состоялась 8 лет назад.
В то же время из-за гастролей артиста супругам не удастся отметить праздник именно 4 ноября, поэтому они обменялись подарками и отпраздновали раньше. Этим блоггерша поделилась с подписчиками.
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Как Павлик и Репяхова отметили годовщину
Муж подарил любимой новый iPhone 15 в белом цвете.
Я вообще спокойна к новым айфонам и в жизни не купила бы себе 15 сейчас, если бы не Виктор Павлик. У меня были 13 и 12. И честно сказать, 12 люблю гораздо больше,
– поделилась женщина.
Кроме того, супруги прогулялись по Киеву. В частности, они побывали в метро и посетили особое кафе. Интересно, что прошло четыре года с тех пор, как они в последний раз были в этом заведении.
История любви Екатерини и Виктора: главное
- За неожиданным поворотом событий Екатерина Репяхова из поклонницы Виктора Павлика превратилась в жену кумира. Женщина рассказывала, что с детства посещает концерты исполнителя и никогда не могла вообразить такой удивительный подарок судьбы.
- Судьбоносная встреча будущих супругов состоялась 4 ноября 2015 года после концерта Павлика. Это произошло в гостинице Николаева.
- Несмотря на то, что артист был женат на Ларисе Созаевой, он все же закрутил роман с Екатериной, своим концертным директором. В конце концов это привело к разводу с Ларисой и свадьбе с Екатериной.
- В мае 2020 года Виктор и Катя зарегистрировали отношения в ЗАГСе, а уже в июне следующего года у пары родился сын Михаил.